O judecătoare face un apel disperat şi dezvăluie problemele din justiție

Ultimele scandaluri şi înregistrări din justiţie au creat un adevărat cutremur în sistem. Sunt acuzaţii extrem de grave, iar totul s-a transformat într-un război extrem de dur. O importantă judecătoare intervin în scandal şi lansează un apel disperat. Într-o postare extrem de dură pe facebook, judecătoarea Mădălina Elena Vladu Crevon spune că problemele sunt imense.

„Niciodata justitia nu a fost supusa mai mult ca acum unei succesiuni de implozii menite parca sa dezmembreze ireversibil intregul esafodaj construit cu atata truda in ultimii 20 de ani…nu imi este deloc indiferent sa constat ca multe din idealurile pentru care am facut primii pasi ca judecator, se risipesc constant. Recunosc ca am avut naivitatea sa sper ca vom ajunge sa ne mandrim cu o justitie puternica si autoritara, bazata pe legi clare, simplificate si pe decizii predictibile, ferme, la adapost de orice critici…mi-am dedicat acestui ideal mai mult de jumatate din viata….insa constat o justitie trista, macinata de propria neputinta, inecata in patima luptelor interne pentru scopuri straine de menirea ei fireasca, sau tarata in valtoarea luptelor externe pentru mizele altora….o justitie epuizata de efortul supravietuirii zilnice in fata tiradei concentrate in scopul supunerii…nu asa mi-am imaginat lucrurile la inceputurile carierei! Justitia era modesta, eficienta, ferma si decenta”, spune judecătoarea de la Tribunalul Gorj.

Crevon nu se opreşte însă aici. Aceasta spune că judecătorii sunt copreşiţi de toate problemele şi scandalurile. „Ca foarte multi din judecatorii care o infaptuiau….astazi…lucrurile sunt din pacate schimbate…multi din cei care o slujesc sunt coplesiti de sentimentul zadarniciei , preferand sa nu se implice, incercand sa se desprinda din hatisul luptelor si intereselor altora, facand eforturi supraomenesti sa implineasca absurde cerinte statistice, sa suplineasca lipsa acuta de personal si sa infrunte avalansa de nemultumiri sociale concretizata in dosarele instantelor.Pentru cei mai multi, iesirea la pensie este gandul curent si capatul acestui drum pe care l-au imaginat altfel!…Si cand te gandesti ca nu s-ar fi intamplat nimic din toate acestea…doar daca s-ar fi respectat legea…legea si atat!”, a încheiat judecătoarea.