O procedură împotriva Ungariei a fost fdeschisă de către Comisia Europeană

O procedură de infringement împotriva Ungariei pentru controversata lege privind universitățile, care amenință în mod special o universitate finanțată de miliardarul american George Soros a fost deschisă de către Comisia Europeană.

„Am decis sa lansam masuri legale pentru legea privind universitatile trimitand o scrisoare de notificare legala guvernului ungar”, a anuntat Valdis Dombrovskis, unul dintre vicepresedintii executivului european, intr-o conferinta de presa.

Ungaria a adoptat proiect de lege care reglementeaza activitatea universitatilor straine din tara impunand, printre alte condtii, existenta unui campus in statul sau de origine – New York, in cazul universitatii finantate de Soros, iar o alta este sa existe un acord bilateral de sustinere.

Conditia privind campusul din statul de origine reprezinta o problema numai pentru CEU, deoarece toate celelalte universitati straine din Ungaria au deja astfel de campusuri.

Mii de oameni, unguri si straini, au protestat la Budapesta fata de acest proiect.

Premierul ungar Viktor Orban a acuzat Universitatea Central-Europeana din Budapesta, finantata de George Soros, ca a „trisat” in procesul de acordare a diplomelor si ca incalca reglementarile ungare.

Orban a criticat organizatiile neguvernamentale finantate de Soros, care urmeaza modelul „Societate Deschisa”, care contravine „democratiei iliberale” pe care o prefera el. Una dintre principalele surse de tensiuni a fost migratia.

Premierul de dreapta, care la randul sau a beneficiat de pe urma unei burse finantate de Soros la un moment dat, afirma ca ONG-urile care primesc fonduri din strainatate se amesteca in afacerile ungare si intentioneaza sa inaspreasca normele ce le guverneaza.

Fondata in 1991, CEU opereaza exclusiv la Budapesta, dar ofera diplome recunoscute atat in Uniunea Europeana, cat si in Statele Unite potrivit Hotnews.