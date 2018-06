Olguţa Vasilescu: „Am aflat cu stupoare că am fost interceptată. Câte abuzuri”

Lia Olguţa Vasilescu anunţă „cu stupoare” că a fost interceptată într-un dosar despre care nici nu avea habar.

Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, a postat pe facebook un mesaj în care îşi arată surprinderea după ce a aflat de o interceptare care o pricea:

„Am aflat cu stupoare ca am fost interceptata (ambiental, GPS, telefon, video etc) intr-un dosar in care nu cunosteam niciunul dintre suspecți. Nici ei pe mine. Dar cum procurorii DNA aveau nevoie de un pretext ca sa îmi poată monta microfoane in birou, ca poate spun sau fac vreo prostie sa îmi poată face un dosar de corupție, au pus unul dintre denunțatori, de existența căruia nici nu știam, sa spună intr-o interceptare ca „îl lucrez” eu pe el. Înțeleg ca omul e un asistat social rom. Va dați seama cam cata preocupare era pe mine sa „lucrez” unul așa de „important” ca el… Evident ca nu am primit pana acum, deși m-au interceptat in urma cu 4 ani!!!, nicio adresa de la DNA, SRI etc privitoare la faptul ca mai multe luni mi s-au încălcat drepturi fundamentale fiind urmărită NON-stop! Intr-un dosar, repet, in care nu cunosteam inculpatii. Doar ca m-am nimerit primar prin orașul de unde erau acestia… Alături de mine au mai fost interceptați, fără a avea legătura cu cauza, viceprimarul și secretarul primăriei. Câte abuzuri…”, spune Olguţa Vasilescu pe facebook.