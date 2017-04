Operatorii de transport vor rămâne fără călători din cauza Memento BUS

Piaţa transportatorilor de persoane este zdruncinată de apariţia Memento Bus. Christian Tour SRL a găsit o soluţie prin care să efectueze curse regulate fără a câştiga licitaţii pe linii de transport. Recent acesta a lansat Memento Bus, o metodă prin care călătorii rezervă online sau la agenţia Christian Tour SRL, locuri în autocare ce merg în peste 15 destinaţii din ţară.

Pentru a vă face o idee mai clară, un bilet Cluj-Napoca – Bucureşti poate costa doar 45 de lei, adică cu 50% mai ieftin decât dacă alegeţi un operator de transport normal.

Surse ale Gazetei ne-au informat că singura metodă prin care Memento Bus poate transporta de la Cluj la capitală, persoane, constă în încadrarea cursei la ”transport ocazional”. Însă acest ”ocazional” e de fapt regulat de 6 ori pe săptămână.

Va fura pâinea lui Fany, Alis Group şi mulţi alţii

Memento Bus funcţionează cu ajutorul unui site online, unde potenţialii clienţi caută traseul dorit, data la care vor să călătorească şi află cu ce tarif pot face acest lucru. Apoi rezervă, tot online, locuri în autocarul respectiv, iar plata o pot face prin intermediul site-ului sau la sediul agenţiei de turism Christian Tour SRL, din Cluj-Napoca.

Printre serviciile oferite de aceştia se numără şi ”TE LUĂM DE ACASĂ”, care de fapt înseamnă că în funcţie de ofertele lor, un taxi se prezintă la adresa clientului şi îl transportă până la Sala Sporturilor, locaţie de îmbarcare.

Niciodată un bilet Cluj-Napoca – Bucureşti nu ajunge la un tarif normal de 90-100 de lei. Dimpotrivă, conform site-ului, un bilet variază în jurul sumei de 45 de ron, adică jumătate din preţul pieţei.

Cu toate acestea, Memento Bus nu are licenţă câştigată pentru a efectua curse regulate pe traseele ce ei le practică.

Evită legea profitând de lacunele ei

Pentru ca transportul să fie unul legal, cu o zi înainte, cei de la Memento Bus declară că vor efectua cursă specială pe un anumit traseu. Introduc datele personale ale clienţilor şi fac ca totul să pară ca o ”excursie turistică”.

Conceptul practicat de aceştia îşi are rădăcinile din alte ţări ale Europei, unde primează astfel de operatori ce pe hârtie par speciali.

Pentru a tenta clienţii, oferă autocare noi de 3 stele şi condiţii optime pe care un operator obişnuit de transport nu le poate oferi.

Cu alte cuvinte, cei de la Memento Bus vin pe piaţă cu o flotă de autocare noi şi seducătoare pentru călători.

De ce un operator nu poate să ofere aceste condiţii? Ei bine, pentru că acesta are de achitat taxe pentru fiecare bilet de călător emis, participă la licitaţii şi se luptă cu concurenţa. Este foarte greu pentru acesta să vină pe piaţă cu o flotă de autocare noi-nouţe, care să efectueze curse regulate, declarate.

„Plăteşti şi prin SMS şi călătoreşti: ieftin, sigur şi confortabil!”

Acesta este sloganul folosit de cei de la Memento Bus. În spatele lui de fapt se ascunde strategia cu care fură piaţa. Odată ce pe hârtii, şoferul nu poate efectua curse regulate pe trasee ale căror licenţă se obţine prin câştigarea unor licitaţii, Memento Bus nu are voie să emită prin conducătorul autocarului bon fiscal sau bilet de călătorie.

După cum menţionam mai sus, călătorii pot achita biletele online, la agenţia Christian Tour sau conform spuselor site-ului prin SMS. După achitarea ”biletului” se primeşte un voucher, care de fapt este un bilet de călătorie, mascat, iar clienţii pot călătorii pe baza voucherului. În caz de control, cursa specială nu ar avea voie să aibă persoane cu bilet de călătorie asupra lor. Tocmai de aceasta, voucherul emis de Memento Bus e un fel de bilet intern, prin care ei fac dovada către şofer, că au plătit călătoria.

Nu doar România

Cei de la Memento se recomandă puternic nu doar pe tertoriul ţării, ci şi în străinătate. În colaborare strânsă cu fima Christian Tour, aceştia promit servicii de transport persoane în Marea Britanie, Polonia, Serbia sau alte ţări.

”Memento Group of Companies” reuneşte sub o singură umbrelă mai multe branduri de turism puternice din întreaga Europă, care, împreună au aceeaşi misiune: să ofere clienţilor toată gama de servicii turistice la cele mai înalte standarde de calitate. Memento Group of Companies este unul dintre grupurile de turism consolidate in Europa, având sediul central la Londra, prin Memento Investment UK ce integrează touroperatori puternici din peste 10 tari. Totodata, acestora li se adaugă şi o companie de transport turistic Memento Bus, dar şi o divizie hotelieră sub brandul Memento Hotels.

Grupul reuneşte laolaltă agenţii de turism specializate atât în outgoing, sub brandul Christian Tour şi având reprezentanţe în România, Polonia, Ungaria, Serbia şi Republica Moldova; dar şi o serie de touroperatori puternici pe zona de incoming – Memento Turcia, Memento Spania si Memento Italia.

Integrand servicii turistice din toate ariile de interes – servicii hoteliere, servicii de transport turistic, etc. ”Memento Group oferă clienţilor săi toate categoriile de produse turistice, garantându-le astfel calitate şi servicii de cel mai înalt nivel” se arată în recomandarea publicată de aceştia.

Sună tentant pentru orice călător, însă în realitate înseamnă păcălirea sistemului implementat în România pentru operatorii de transport călători şi totodată, moartea lentă a acestora. În prezent au anunţate pe site aproximativ 60 de rute, atât pe teritoriul ţării cât şi în afara acestora.

Cine este în spatele firmei

Firma mamă a Memento Bus este Christian 76 Tour SRL înfiinţată în 2000 şi aparţine, atât în calitate de administrator cât şi în calitate de asociat lui Pandel Marius Gabriel. Celălalt asociat al firmei este Ioan Cristian Pandel.

Christian 76 Tour SRL are ca obiect de activitate ”Activităţi ale tur-operatorilor” şi a înregistrat o cifră de afaceri de aproape peste 246.711.000 de lei, pe anul 2015.

De asemenea, şi Memento Bus figurează ca înregistrată pe o adresă din Bucureşti şi îi are ca asociaţi cu drepturi egale pe aceiaşi Pandel Marius Gabriel şi Pandel Ioan Cristian.

Cea de-a doua firmă a acestora a fost înfiinţată în 2013, dar, reactivată în acest an, având în vedere că pe 2015 cifra de afaceri a Memento Bus SRL este nulă.

Un lucru este cert, Memento Bus va lua amploare prin serviciile şi tarifele puse la bătaie, iar operatorii de transport ce funcţionează legal vor avea de suferit extrem de mult.

Precizările Memento Bus SRL

Pentru a afla oficial cum funcţionează aceste transporturi de persoane, le-am solicitat în scris celor de la Memento Bus să ne răspundă la următoarele întrebări:

-Aveţi licenţă de transport înregistrată la ARR? Dacă da, în ce regim de operator vă încadraţi?

-Când aţi început să efectuaţi curse prin intermendiul Memento Bus?

-De ce şoferul nu poate emite bon fiscal sau bilet de călătorie?

-Cu ce regim de operator efectuaţi cursele interjudeţene?

Răspunsul nu a întârziat să apară şi este semnat chiar de unul dintre patroni: Marius Pandel .

„Memento Bus este o societate care isi desfasoara activitatea pe piata de servicii turistice, in calitate de agentie de turism tour operator, avand toate autorizatiile, licentele, asigurarile profesionale si indeplinind intocmai toate cerintele de legalitate impuse de legislatia specifica. De pe aceasta pozitie, Memento Bus organizeaza si calatorii turistice intre unele orase din Romania, pe baza cerintelor clientilor nostri. Precizam ca Memento Bus nu detine autocare sau mijloace de transport proprii.

In functie de numarul de turisti inscrisi pentru o anumita calatorie turistica, Memento Bus comanda efectuarea transportului cu un mijloc de transport adaptat numarului de pasageri (microbuz, minibuz, autocar) unor societati care detin astfel de autovehicule.” arată Marius Pandel CEO Christian Tour & Memento Bus.

Cea de-a treia firma ce intră în ecuaţie este Christian Technology SRL. Tot a lui Pandel Marius şi Pandel Ion Cristian.

Din cele relatate, s-ar deduce că cei doi au trei firme şi fac schimb de servicii între ele după următoarea ipoteză: Christian Tour ar fi agenţia de turism (de la care, clienţii îşi pot ridica voucherele pentru acele curse ”speciale”). Memento Bus ar fi agenţia tur operator care preia comenzile sub această siglă, iar flota şi transportatorul ar putea fi Christian Technology, care, într-adevăr figurează cu licenţă la ARR.

Menţionăm aici că nu este ilegal să procedezi astfel. Dar, dacă se pune problema de a cumula rezervările de pe Christian Tour şi Memento Bus pe aceeaşi cursă, atunci există posibilitatea de a se încălca legea.

De altfel flota folosită are numere de Bucureşti şi iniţialele CHR şi reclama Tour Bus pe lateralele maşinii.

Rămâne o singură întrebare: cum reuşesc să funcţioneze cu asemenea tarife, daca s-ar înscrie doar doi-trei călători?