Orbit de gelozie, un militar de la U.M. Prundu Bârgăului l-a desfiinţat în bătaie, la Cluj, pe amantul soţiei, un băiat de 18 ani!

Incident teribil, în noaptea de 1 spre 2 ianuarie, în comuna clujeană Buza: un militar în vârstă de 39 de ani de la Unitatea Prundu Bârgăului şi-a distrus cu o sticlă de şampanie rivalul, un tânăr de 18 ani din localitatea bistriţeană Lechinţa, după ce şi-a pus pe fugă socrul. Ambii veniseră la domiciliul său ca s-o salveze pe soția militarului de furia acestuia, neîmpăcat că a fost înşelat cu băiatul de 18 ani. Acum băiatul se zbate între viaţă şi moarte, la secţia ATI a Clinicii de Chirurgie nr. 1 din Cluj-Napoca, iar agresorul este cercetat de Parchetul Militar.

Mirel Cornea aşteaptă, aparent liniştit, să fie consultat de către medicii Institutului de Medicină Legală din Cluj-Napoca. Calmul său trădează însă o furie latentă, iar mărturisirile sale, făcute reporterului Gazetei de Cluj, vin ca o eliberare pentru acesta. Povesteşte că în noaptea de 1 spre 2 ianuarie se afla în domiciliul conjugal din comuna clujeană Buza, când, la un moment dat, la uşa lui şi-a făcut apariţia tatăl vitreg al soţiei, femeie cu care trăieşte de zece ani şi cu care are un copil în vârstă de 5. L-a poftit în casă, l-a cinsitit cu un pahar – după care i-a respins cererea de a-l găzdui peste noapte. „E din localitatea Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud şi după ce-a ieşit a apărut ca din pământ un tip cu o cagulă trasă pe cap şi mănuşi pe mâini. Ambii m-au atacat: socrul cu pumnii şi picioarele, iar cagulatul cu o bâtă. Din fericire aveam după uşă, rămasă de la revelion, o sticlă goală de şampanie şi – după ce l-am pus pe fugă pe socru – am reuşit să-i ard cu ea una în cap cagulatului, după care i-am luat băţul şi l-am rupt de spinarea lui. L-am terminat repede pe individ, am înţeles că e un tânăr originar de prin Giurgiu, pe care-l adusese socrul ca să mă bată împreună”. Povesteşte mai departe că a sunat la numărul de urgenţă 112, a şi sosit o ambulanţă de la Spitalul Municipal Gherla însă, dată fiind starea gravă în care se afla tânărul, medicii prezenţi la faţa locului au chemat o ambulanţă specializată care să-l transporte la Cluj-Napoca. „L-au dus, aşa praf şi în comă, la un spital din Cluj”, adaugă acesta, cu același calm. Bărbatul este consultat de către legiştii clujeni, care-i eliberează un certificat în care i-au recomandat între 5 şi 6 zile – pentru loviturile încasate în zona capului. Apoi, părăseşte incinta instituţiei, nu înainte însă de a-mi lăsa numărul său de telefon, ca să ţinem în continuare legătura.

Ca urmare, după câteva ore – intrigat de rezerva purtătorului de cuvânt al I.P.J.Cluj, care-mi transmite că respectivul caz nu e-n „parohia” sa şi e cercetat de Parchetul Militar Cluj, fiind vorba de implicarea unui militar de profesie – apelez la numărul de telefon pe care Mirel Cornea mi-l lăsase. Urmează o surpriză de proporţii: răspunde soţia sa – soţul fiind plecat la muncă, la U.M.Prundu Bârgăului – care, în loc să-şi apere bărbatul îl jeleşte pe Adrian…tânărul său amant. Povesteşte aceasta, indignată la culme: „În noaptea aceea soţul mă chinuia şi mă bătea – de gelos ce e – şi atunci am sunat-o pe mami, la Lechinţa, să trimită o maşină şi să mă ducă la ea, pe mine şi pe copil. Toată ziua m-a ameninţat şi bătut, după ce i-am spus că am aflat că-şi scosese un CAR de la unitatea militară ca să plătească pe cineva care să-l omoare pe bietul Adrian. M-am întors acasă la Mirel, de dragul familiei, după ce am fost despărţită de el câteva luni, cât am fost cu băiatul ăsta de la Lechinţa. Cu Adrian n-am avut nimic o perioadă de timp – doar am vorbit la telefon – însă modul în care a vorbit Mirel cu mine, după ce-a aflat că povestim împreună, m-a determinat să trăiesc până la urmă cu tănărul. Dar, după ce ne-am împăcat, n-am crezut că o să-mi facă Mirel aşa o criză şi apoi să-l bată atât de rău pe băiat. I-a spart, efectiv, sticla de şampanie de cap şi a rupt bâta de spinarea lui”. Apoi, femeia menţionează că gospădăria din Buza îi aparţine în totalitate, fiind casa bunicilor, iar soţul ei nu are niciun drept acolo. Și concluzionează că este hotărâtă să se despartă, cu orice preţ, de bărbatul său violent, sperând ca justiţia să-şi facă datoria…