Oreste Teodorescu, audiat la DIICOT Ploiești: „Nu am cumpărat, nu consum droguri”

Oreste Teodorescu a fost audiat astăzi la DIICOT, în dosarul „Cocaină pentru VIP-uri”. În faţa procurorilor au fost deja Raluca Badulescu și creatorul de modă Răzvan Ciobanu, care are calitatea de suspect în dosar.

Jurnalistul Oreste Teodorescu a afirmat că nu are nicio legătură cu dosarul de trafic de droguri în care a fost audiat ca martor, conform antena3.

„Nu am nicio legătură cu persoanele implicate în acest caz. Procurorul DIICOT şi ofiţerul de la poliţia judiciară mi-au confirmat că nu au trimis nicio informaţie din acest dosar în spaţiul publc. Voi da în judecată pe absolut toţi cei care mi-au lezat imaginea publică. Dacă mi s-au prezentat patru fotografii cu niște persoane pe care nu le cunosc. Nu am nicio relație de prietenie cu nimeni. Nu am consumat, cu consum, nu cumpăr nici droguri de mare risc, nici droguri de risc mai mic. În mașina soției lui Rareș Bogdan intră doi recidiviști, ceea ce demonstrează un jaf atipic. Eu sunt chemat ca martor și sunt transformat într-un fel de Pablo Escobar de Dâmbovița”, a spus Oreste Teodorescu.