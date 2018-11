Parchetul, ”blat” cu Curtea de Apel. Judecători la dispoziția procurorilor

Jurnalistul Cătălin Tache a intrat în posesia unui document incendiar: protocolul de colaborare dintre Curtea de Apel Alba Iulia și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Documentul dezvăluie stratagemele ieftine la care s pretează, în zadar, Augustin Lazăr pentru a trage timp cât mai mult cu revocarea sa din funcție de procuror general al României. Totodată, documentul arată și monstruozitatea Justiției din perioada statului paralel, scrie Tache pe national.ro.

Desi am intrat in posesia acestui document pur si simplu incendiar cu ceva vreme in urma am rezistat ispitei de a-l publica inainte de decizia Curtii de Apel Alba Iulia cu privire la cererea procurorului general Augustin Lazar de a se suspenda revocarea sa. Pentru ca este vital sa incepem sa avem cu totii din nou incredere in Justitie. Si bine am facut, judecatorii dandu-i cu flit procurorului general si trimitandu-l sa se judece, asa cum era normal, la Bucuresti! Dar uite pe ce se baza ”nea Gusti” atunci cand spera ca judecatorii Curtii de Apel Alba Iulia ii vor face jocurile: pe Protocolul de Colaborare nr. 3312 din 15.07. 2015, semnat de catre presedintele Alexandra Iuliana Pastiu din partea Curtii de Apel Alba Iulia si de nimeni altul decat Augustin Lazar din partea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia! Este vorba de un document care, pe langa faptul ca ne dezvaluie stratagemele ieftine la care se preteaza in zadar Augustin Lazar pentru a trage de timp cat mai mult cu revocarea sa din functia de procuror general al Romaniei arata si monstruozitatea Justitiei din perioada statului paralel.

Pentru ca nu trebuie sa te dai nici aparator al drepturilor omului, nici politician democrat si nici macar sa ai studii juridice pentru a intelege puterea fara limite a ”menghinei” distrugatoare formata din procurori si judecatori! Pentru ca dupa publicarea integrala a acestui ”protocol de colaborare” nu ai cum sa nu te intrebi ce sanse de a fi judecat corect avea un cetatean oarecare, ca sa nu mai spunem de vreun demnitar devenit din cine stie ce motive ”tinta in miscare” pentru binom care era aruncat in ”malaxorul” Justitiei din Alba Iulia. Si cum sa mai aiba el dreptul la un proces corect cand intre procurorii care il trimiteau in judecata si judecatorii care ii hotarau soarta exista un astfel de protocol ”in familie”, despre care nici macar inculpatul sau aparatorii acestuia poate nu aveau habar! Deci, domnule procuror general, acest document pe care il publicam integral arata ca in iulie 2015 inca semnati protocoale secrete care ”paradeau” destine!

Si vor mai urma si altele…Asa ca revocarea ar trebui sa fie ultima grija a lui Augustin Lazar pentru perioada urmatoare…

”Blat” cu Curtea de Apel

Deci in iulie 2015, sefii Curtii de Apel si Parchetului de pe langa aceasta, ambele din Alba Iulia o puneau de un ”protocol de colaborare” menit a ”inchide cercul” justitiei paralele implementate intensiv, la acea data, de catre promotorii ”campurilor tactice” din sistem. Iar fostul general sereist Dumitru Dumbrava probabil ca si-a frecat mainile de multumire si chiar o fi dat drept exemplu protocolul de la Alba Iulia. Mai ales ca semnatarii acestuia respectasera ”indicatiile pretioase” date din partea binomului si despre care se spune ca ar fi vizat ”mascarea” unor astfel de ”operatiuni” comune sub acoperirea unei ”gargare” justificatve privind intarirea colaborarii interinstitutionale. Astfel ca pretextul pentru acest ”blat” pe ”campul tactic” al justitiei din Alba Iulia se regaseste chiar la punctul 2, ”obiectul protocolului”, unde se mentioneaza ”facilitarea accesului procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia la aplicatia ECRIS utilizata de Curtea de Apel Alba Iulia si totodata sporirea gradului de utilizare a acestei aplicatii de catre judecatori”.

Judecatori la dispozitia procurorilor

Dincolo de umplutura strict formala a redactarii oficiale a protocolului intrat in posesia noastra, ”Curtea de Apel Alba Iulia se obliga sa asigure procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia accesul, prin aplicatia ECRIS, la fisa dosarelor, la listele de sedinta si la documentele din dosarele inregistrate pe rolul Sectiei penale a instantei.

Prin documente in dosar se inteleg toate documentele generate in aplicatia ECRIS : incheieri de sedinta, hotarari de dezinvestire(sentinte, decizii), acte de procedura, declaratii de inculpat/parte vatamata/martor, precum si documente scanate(cereri de sesizare a instantei – rechizitorii, plangeri, contestatii, cereri de sesizare a instantei in caile de atac, memorii, note scrise), acte realizate in cursul urmaririi penale si transmise de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia,conform pct. 3.2 din protocol”. Si uite cum prin punerea la dispozitie a ”tuturor documentelor” la care pana la acea data aveau acces doar judecatorii Curtii de Apel Alba Iulia, procurorii lui Augustin Lazar deveneau ”pe deplin informati”. Numai ca, asa cum se aduc tot mai multe acuze in ultima vreme, accesul nelimitat la aplicatia ECRIS era doar un ”carlig” folosit pentru o colaborare mult mai intensa intre procurori si judecatori, dupa cum au iesit la iveala si in alte protocale aidoma celui semnat de Augustin Lazar.

Sursa: Cătălin Tache – national.ro