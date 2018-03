Parchetul lui Kovesi a înregistrat o nouă umilință

La 8 zile de la pomposul bilant al DNA in care Laura Kovesi s-a laudat singura si a fost “pupata” de camarazii Werner Iohannis si taica Lazar, a venit o noua achitare rusionasa. Curtea de Apel Iasi a pronuntat achitare pe linie in cazul a sase inculpati acuzati de fraude cu fonduri europene.

Decizia de achitare, una definitiva, a fost pronuntata in dosarul in care Dumitru Roman, fostul primar al comunei Dimitrie Cantemir din judetul Iasi, a fost trimis in judecata de DNA Iasi, in 2015, alaturi de alti cinci inculpati, acuzati ca au incasat bani pentru un proiect de modernizare a unui drum comunal, fara ca lucrarile sa fie efectuate si finalizate. Achitarea a fost dispusa in baza art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedura penala care prevede ca: “fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”.

Judecatorii de la Curtea de Apel Iasi au respins ca nefondata si actiunea formulata de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale care se constituise parte civila cu suma de 3.373.656,59 lei. La fond, Tribunalul Vaslui condamanse inculpatii din acest dosar la inchisoare cu suspendarea pedepsei.

Citește minuta pe luju.ro.