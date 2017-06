Parlamentarii au interzis circul cu animale în toată România

Ieri, Camera Deputaților a adoptat o serie de modificări la Legea pentru protecția animalelor astfel încât circurile, fie ele ambulante sau nu, nu mai au voie să organizeze spectacole în care sunt implicate animale vertebrate, cu excepția cailor, câinilor, anumitor specii de păsari, delfinarii şi acvarii . România devine astfel a 22-a țară din Europa care adoptă măsuri de limitare sau interzicere a spectacolelor de circ cu animale, după decenii de suferință în care animale sălbatice precum tigri, lei, urși, elefanți, zebre etc. au fost forțate să performeze în arenă și să suporte condiții total neadecvate speciilor lor.

”În urmă cu aproape nouă ani, VIER PFOTEN lansa campania „Stop It: Fără animale sălbatice în circuri!”, prima inițiativă publică din România împotriva acestor practici care afectează grav bunăstarea animalelor. De la an la an, după dezvăluiri și campanii de informare susținute, tot mai mulți oameni au aflat despre practicile barbare care se ascund în spatele acestui ‚show’ îndoielnic și au început să reacționeze semnând petiții și trimițând scrisori pe adresele parlamentarilor. A fost un efort comun, prin care zeci de mii de oameni au vorbit în sprijinul animalelor. Le mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă victoria de astăzi din Parlament, de la simpli cetățeni, activiști pentru drepturile animalelor, personalități publice și până la inițiatorii și promotorii modificărilor legislative”, a declarat Kuki Bărbuceanu, Project Manager VIER PFOTEN.