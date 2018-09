Patronii Dedeman au preluat pachetul majoritar al Cemacon

Fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, acţionarii Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, au ajuns să controleze 59% din producătorul de cărămizi Cemacon Cluj, prin intermediul firmelor PIF Industrial şi Dedeman, potrivit unui anunţ publicat la BVB. Anterior, PIF Industrial, la care cei doi antreprenori au pachete egale, deţinea 50% din Cemacon. Cei doi antreprenori care controlează retailerul de bricolaj Dedeman, cea mai mare companie antreprenorială românească, au devenit activi pe piaţa de capital bucureşteană anul trecut, atunci când, pe lângă achiziţiile din cadrul Cemacon, aceştia au ajuns să deţină două pachete de câte apoximativ 5% în cadrul companiilor energetice Electrica, Transelectrica şi Conpet. În plus, cei doi investitori români au preluat în această vară şi proiectul de birouri The Bridge din zona Orhideea din Capitală. La data de 6 august, conform datelor furnizate de Bursa de Valori Bucureşti, principalii acţionari ai producătorului de cărămizi erau Dedeman, cu o participaţie de 40,77%, urmat de Business Capital for Romania cu 33%.