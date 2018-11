Patronul Fany, hărțuit și șantajat de fiica șefului poliției locale din Baia Mare

Este vorba despre Georgiana Perian, tânăra care până să-l cunoască pe patronul firmei de transport, a vrut să îl cucerească pe unul dintre șoferi angajat al firmei, un tânăr de 28 de ani, Jurje Cornel, cu care făcea naveta la facultate, la București, scrie ochiulclujean.ro.

”Am cunoscut-o în urmă cu 6 luni, iar eu ca șofer o duceam pe ruta București-Satu-Mare , ea făcea naveta la facultate în București.

Prima întâlnire discretă, am avut-o în București, într-un apartament în SECTORUL 3, apartamentul în care m-a dus ea. Eu nu am dorit ca ea să-mi fie parteneră cu care mențin o relație sau căsătorie. Există și martori când ea mă chema insistent la mare , iar eu am refuzat-o. Ea mi-a făcut cadouri scumpe ,și a vrut să-mi cumpere și un autoturism, deși eu dețin autoturism proprietate personală . Ea de fapt a vrut să mă impresioneze și a făcut crize în autocar, vrând să mă impresioneze, și să -mi arate cât de mult mă iubește. Eu i-am spus că nu este de mine și să mă lase în pace. Când a văzut că nu-i mai merge cu mine, a trecut mai departe la patron. Eu am întrerupt orice discuție sau relație cu ea. Am avut relație amoroasă cu ea dar protejat. Când am avut discuții aprinse cu ea, a început să-mi spună că a rămas gravidă, și să fiu bărbat să recunosc copilul.

Tânăra îndrăgostită foc de șofer, și-a tatuat pe sânul stâng, în dreptul inimii, numele lui „Cornel”.

După ce ajungeam în Baia-Mare, în jurul orei 23:00, venea mama ei, pusă de ea, să ma aștepte cu mâncare și mă roage insistent să o iau de nevastă, că ea nu poate trăi fără mine, hărțuindu-mă permanent cu aceste tertipuri. Acest lucru poate fi confirmat și de colegul meu de cursă, Sorin Bănățean”, a declarat pentru Ochiul Clujean.ro, Cornel Jurje, șoferul firmei Fany, care efectuează exclusiv, cursa București-Satu-Mare

”În timp ce eu o refuzam în continuu la avansurile pe care mi le făcea , ea intra în discuții cu diferiți bărbați din autocar după care la ultima stație în București, unde cobora, era însoțita de aceștia către diferite destinații”, adaugă Cornel Jurje

Într-una din curse, Georgiana Perian, ii face ochi dulci șoferului, ba mai mult îi distrage și atenția spunându-i să facă cu mâna la cameră, și că are ochelari sub formă de inimioară.

Georgiana fiind îndrăgostită foc, nu a rămas doar cu șoferul , a mai intrat la agățat și pe facebook, unde a intrat în discuție cu un tânăr de 30 de ani, din Gherla, căruia i-a cerut și numărul de telefon, pentru a stabilii o întâlnire cu el.

Din informațiile primite de ochiulclujean.ro, tânăra nu pare a fi ușă de biserică, după cum a apărut cu declarații în presă, zilele trecute, și iscând un scandal sexual cu Eronim Stefan Cadar. Din ceea ce reiese că această tânără este de moravuri ușoare.

Vom reveni în EXCLUSIVITATE cu interviul domnului Eronim Ștefan Cadar.