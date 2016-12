Patronul Salilor de Joc SEVEN si Clubul NoA, Joszef Kalman pus sub lupa procurorilor/EXCLUSIV

Gazeta de Cluj va prezenta in exclusivitate ca in urma cu cateva saptamani toate salile de joc Seven din judet au fost inchise datorita multiplelor perchezitii efectuate de procurori.

Surse apropiate asociatilor firmei ELMAT SA, pe care functioneaza atat Clubul Noa cat si salile Seven, sustin ca majoritatea documentelor luate la control de anchetatori, sunt în regulă din punct de vedere al operatiilor financiare, insa Kalman este suspect de achizitionarea in cunostiinta de cauza a mai multor aparate de joc modificate pentru a da un castig mai mic utilizatorilor. Potrivit surselor, algoritmul de functionare al acelor aparate era modificat pentru a genera nepotriviri ale formulelor de castig.

De asemenea, reamintim că cei de la Seven au fost în parteneriat special cu Publicbet, firma cumpărată parțial, după insolventa de cei de la Fortuna. Astfel că în parteneriatul cu sălile de jocuri Seven, au rămas punctele de lucru pentru pariuri sportive redenumite Fortuna.

Cu toate acestea, procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, l-au plasat pe Joszepf Kalman in control judiciar. Periodic acesta se prezinta in fata autoritatilor din Mures si Cluj, neavand voie sa paraseasca teritoriul Romaniei.

Firma Elmat SRL a devenit recent Societate Administrativă, iar printre obiective se numără și Clubul Noa din Sigma Center- fostul Club Obssesion. Iată persoanele din conducerea firmei: Ioan Liviu Mester, Atilla Domokos Gomboș, Doru Potop, Joszef Kalman, Ladislau Klaman, Ovidiu Baciu, Rodia Julieta Horvath, Gyongyi Kalman.