Patronul unui bar din Piaţa Muzeului, decorat de poliţie, acuzat de un angajat că l-ar fi bătut bestial!

George Cosma, un tânăr în vârstă de 24 de ani apare în dimineaţa zilei de marţi, 25 aprilie, intempestiv şi încă mahmur, în sediul I.M.L. Cluj. Are mai multe urme de lovituri în zona feţei şi este teribil de vehement împotriva patronului său, pe care îl acuză că l-ar fi “bumbăcit” în aceeaşi dimineaţă, sălbatic, împreună cu un prieten al acestuia pe care tocmai îl bătuse – la beţie – chiar în barul unde munceşte, “O` Peter`s Irish Club” din Piaţa Muzeului.

George povesteşte, teribil de tulburat – şi cu o sinceritate debordantă – că şi-a sărbătorit ziua numelui, prelungit, iar în noaptea de luni spre marţi cheful a continuat şi la locul său de muncă “O` Peter`s Irish Club”. Mărturiseşte acesta: “Scandalul a început în local, era deja marţi dimineaţa, pe la ora 5.00 şi mă aflam în timpul serviciului. Nu e un lucru deloc neobişnuit să bei la bar, că doar nu lucrez la biserică, iar eu mă distram la acea oră cu prietenii mei. În local se afla un prieten al patronului, braşovean ca şi el, de la localul similar din Braşov al celui al nostru. Brusc, după o altercaţie verbală pe care am avut-o cu o colegă, acesta a năvălit peste mine să mă lovească. Eu, recunosc, fost sportiv fiind l-am bătut măr – dar repet, nu am făcut-o decât ca să mă apăr. Apoi am “dat” la pace, ne-am spălat de sânge şi am ieşit împreună pe terasă. Însă n-am ştiut că între timp îl sunase pe patron, care a venit rapid la faţa locului., pe la 6.00. Apoi m-au atacat amândoi şi m-au rupt în bătaie, chiar pe pietonală cu pumnii şi picioarele Sunt camere de supraveghere care pot confirma ce spun eu.” Tânărul arată că mai departe s-a deplasat la Secţia 6 de Poliţie, din cartierul Zorilor, acolo unde domiciliază, de unde poliţiştii l-au trimis la U.P.U. şi la I.M.L., pentru a-şi scoate un certificat medico-legal. A ajuns cu un taximetru la U.P.U. unde, după ce l-au consultat cu computerul tomograf, medicii i-au descoperit – pe lângă loviturile din zona feţei – şi un hematon la cap. Îmi arată fişa de examinare. Însă, prezentându-se în faţa medicilor de la I.M.L. Cluj a apărut un inconvenient: tânărul nu avea asupra sa cartea de identitate aşa că a fost nevoit să meargă după ea, acasă.

Între timp, mă deplasez la localul unde a avut loc încăierarea şi-l caut pe Traian Nicolau, angajatorul lui George. Nu este acolo, însă las numărul meu de telefon ca să fiu sunat și să aflu şi punctul de vedere al acestuia. Nu fac mai mult de câteva sute de metri, pe jos şi mă apelează Traian Nicolau. Acesta neagă cu vehemenţă că l-ar fi bătut pe angajatul său: “Într-adevăr, am fost sunat de angajaţi că George s-a bătut cu un client, aşa că am venit cât am putut de repede la bar. Pe drum l-am întâlnit pe băiatul din Braşov, plin de sânge şi am venit să vorbesc cu George. Ajuns aici, l-am concediat pe loc, i-am zis că are cinci minute să-şi lase cămaşa, ecusonul, fiindcă aşa ceva nu se face într-un bar respectabil, aşa cum e al nostru. Plus că îmi strică imaginea mediatizând cazul, asta după ce am fost decorat de poliţie, deoarece le-am dat o mână de ajutor la prinderea autorilor jafului din ianuarie, de pe Vasile Goldiş”.

Traian Nicolau (primul după comandantul I.P.J. Cluj) a fost decorat de prefectul judeţului şi de conducerea I.P.J. pentru sprijinul oferit în prinderea autorilor jafului de pe strada Vasile Goldiş.

Întors între timp la I.M.L., intru la clinici de pe str. Victor Babeş. Îl zăresc pe George coborând, în viteză, scările care duc la U.P.U., cu un certificat medico-legal în mână. Îl strig de la oarecare distanţă, dar acesta nu mă aude şi dispare din raza mea vizuală.

Contactaţi, repezentanţii I.P.J. Cluj ne-au declarat că la poliţie n-a fost făcută nicio plângere penală pe numele patronului barului din Piaţa Muzeului, dar aceasta se poate depune în termen de două luni de la data producerii evenimentului.