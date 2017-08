Patru secui au stâlcit în bătaie un clujean, pe strada Paris, pentru că nu ştia ungureşte!

Bătaie cruntă încasată marţi noapte de un clujean de 54 de ani, în faţa pensiunii Pedro, de pe strada Paris din Cluj-Napoca, după finalul meciului de fotbal Rusia-România! Autorii sunt patru constructori din Harghita şi Covasna – angajați a unei firme clujene – care, după ce au băut în pensiune şi au urmărit meciul, împreună cu personalul localului şi doi clienţi, nemulţumiţi că bărbatul n-a vorbit în maghiară, aşa cum i-au cerut, l-au urmărit şi sancţionat sever pentru „ignoranţa” sa. Culmea, chiar şi după ce aceştia au ajuns la secţia de poliţie, cei patru au refuzat să vorbească în româneşte şi au cerut un translator deoarece “nem tudom roman”!

Dl. Martin zis Miki este un cetăţean paşnic al cartierului Abator, care şi-a zis să urmărească la televizor, cu o bere în faţă, la Pensiunea “Pedro”, de pe strada Paris, meciul amical de fotbal Rusia-România. Omul a comentat fazele meciului în limba maternă, româna – împreună cu un alt client al localului şi cu barmaniţa localului – suferind cumplit după ce echipa noastră a pierdut, nemeritat, după un gol marcat de ruşi, în prelungiri, dintr-o poziţie de off-side. Însă pe tot parcursul meciului cei trei au avut de înfruntat ostilitatea vădită a patru muncitori constructori de la o firmă din zonă, îmbrăcaţi în salopetă, originari din “secuime”. Aceştia erau teribil de deranjaţi de faptul că barmaniţa şi cei doi clienţi vorbesc româneşte, astfel că la un moment dat i-au somat, pur şi simplu, să vorbească în maghiară, apoi l-au stâlcit în bătaie!

Miercuri, 16 noiembrie, sosit împreună cu fiica lui la I.M.L. Cluj, bărbatul în vârstă de 54 de ani relatează împrejurările în care s-a petrecut incidentul:

“Era pe la 22.30 când s-a terminat meciul şi am hotărât să mă îndrept spre casă, aşa că am ieşit în stradă. În tot acest timp cei patru îi căutau pricină barmaniţei şi o ameninţau cu bătaia fiindcă femeia dorea, aşa cum era şi normal, să închidă localul. Eu am ieşit atunci din pensiune, însă n-am apucat să fac decât vreo câţiva paşi pe stradă că m-am şi trezit atacat pe la spate de cel puţin doi dintre muncitorii constructori din Covasna sau Harghita care fuseseră în local. Unul dintre ei m-a lovit cu piciorul în gură, punându-mă la pământ şi rupându-mi în două şi proteza dentară, iar ceilalți m-au căptușit și ei, pe rând, cu pumnii și picioarele. Apoi cineva a chemat poliţia şi cei patru au fost duşi la secţie, iar eu la spital. Mai târziu am aflat de la barmaniţă că agresorii au refuzat să vorbească în româneşte şi la poliţie, zicând că nu ştiu limba, astfel că le-a fost adus un translator”. Bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L., de unde se întoarce după câteva minute cu un certificat medico-legal în care i-au fost recomandate între 8 şi 9 zile de îngrijiri medicale. Apoi cei doi – tată şi fiică – părăsesc sediul instituţiei medicale, nu înainte de a ne lăsa un număr de telefon pentru a ne ţine la curent cu evoluţia cazului.

Joi, 17 noiembrie, revenim cu un telefon la fiica victimei. Aceasta ne mărturiseşte, cu amabilitate, că împreună cu tatăl său şi o avocată s-a prezentat la Secţia 2 de Poliţie, unde tatăl său a întocmit plângere penală împotriva celor patru secui.

“Vom avea zilele următoare o întâlnire cu cei patru indivizi şi de asemenea, cu cei doi martori ai incidentului – barmaniţa şi clientul din seara respectivă. Atunci vom hotărî, în funcţie de atitudinea agresorilor, ce e de făcut. Însă vă mărturisesc sincer, acum după ce au trecut două zile de la incident pot să afirm cu convingere, fără să mă înşel: cei patru l-au bătut pe tata, în mod evident, pentru că nu vorbea maghiara”!

“La nivelul Secției 2 Poliţie este înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

În fapt, la data de 15.11.2016, în jurul orei 23:00, un bărbat ar fi fost agresat în faţa unui local public de pe strada Paris, din Cluj-Napoca. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor comiterii faptei”, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.