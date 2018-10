Paul Stănescu, audiat în Comisia SPP: Mi s-a propus să îi iau locul lui Dragnea

Vicepremierul Paul Stănescu a fost audiat în Comisia SPP. Această comisie s-a constituit cu scandal fiindcă opoziția nu a fost de acord ca SPP să fie verificat.

„Ceea ce v-am spus public am spus și la Comisie. Alte elemente de noutate nu sunt. Eu am depus jurământul cam la mijlocul lunii octombrie. În noiembrie un prieten a venit la mine și mi-a transmis un mesaj de la directorul SPP. Mesajul a fost cel pe care vi l-am spus public. Dragnea până în martie o să fie istorie. Că tu, eu și câțiva colegi am putea prelua partidul și că eu aș putea avea protecție. Ce înseamnă protecție e de discutat. Bineînțeles că răspunsul meu a fost categoric nu.

Am spus și în fața Comisiei că omul acesta, pe care nu-l cunosc, m-a luat de prost. Întâlnirea între mine și prietenul meu a fost în biroul Ministerului Dezvoltării Regionale, nu a fost la cârciumă sau mai știu eu unde. Prietenul meu nu face parte din niciun partid politic, nicio structură militară. Nu l-am întrebat de unde știe pentru că cine mă cunoaște probabil știe că sunt foarte categoric și nu vreau amănunte. Am încredere în ce a spus pentru că e un prieten foarte bun. Eu nu am acuzat SPP”, a spus Paul Stănescu.

„Eu nu vreau serviciu de protecție și pază. Nu am simțit niciodată nevoia să mă protejeze cineva. Nu regret și cât o să mai fiu în această demnitate publică nu o să am nevoie. Toate informațiile noi le primim de la SRI. Din punctul acesta de vedere, al informației, eu cred că suntem foarte bine păziți”.

„Eu nu fac pași înapoi. Ceea ce afirm, afirm cu toate convingerea mea. Nu mi-e frică de nimeni. Eu tot timpul ce am avut de spus am spus public. De fiecare dată, ce am crezut că e bine pentru România, am spus cu mult curaj”, a mai spus Stănescu, potrivit antena3.ro.