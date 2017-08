Pedofilul cu tendinţe criminale de la RADP Cluj. Familia e obligată să asiste la partidele sale de sex cu minore!

Un caz de o grozăvie rar întâlnită se află în plină desfăşurare într-un bloc de locuinţe de serviciu al RADP Cluj-Napoca, pe strada Cantonului din Someşeni. Protagonistul principal este Nelu Boroş, un bărbat în vârstă de 63 de ani, angajat al instituţiei, având la activ o condamnare de aproape paisprezece ani pentru o dublă crimă comisă în anii `80. Acum, bărbatul a ajuns să-şi schingiuiască efectiv consoarta, o tânără în vârstă de 29 de ani şi o stăpâneşte, tiranic, încă de când aceasta abia împlinise 13 ani. Pe deasupra, fiind permanent băut, a ajuns la „performanţa” de a-şi obliga femeia şi cei trei copii ai lor să asiste la partidele sale de sex cu copile aduse din cartierul romilor, Pata-Rât!

„M-a violat prima dată când aveam 13 ani”!

Povestea relaţiei Cristinei Manea cu Nelu Boroş, un bărbat cu 34 de ani mai în vârstă decât ea, pare incredibilă pentru o ţară europeană din secolul XXI! Ne povesteşte viaţa ei miercuri, 9 august, în timp ce aşteaptă un coleg de la RADP al bărbatului său – un om cu curaj şi suflet, după cum se va vedea mai târziu – care s-a oferit să-i plătească taxa de consult pentru a doua bătaie încasată în această săptămână. Femeia mai fusese la I.M.L. şi luni, tot pentru o bătaie încasată de la Nelu, în week-end-ul trecut. Complet prăbuşită psihic femeia, plăcută la înfăţişare, îşi rememorează pe scurt odiseea. Mărturiseşte că a fost violată la vârsta de 13 ani de către bărbatul respectiv, care a profitat de faptul că era prieten de pahar cu tatăl ei, fiind prezent permanent în casa familiei sale. Astfel, fără a fi căsătoriţi, la vârsta de 16 ani Cristina năştea deja primul lor copil, un băiat. Au urmat alţi doi prunci, băiat şi fată – azi în vârstă de opt şi cinci ani. „Bărbatul meu a fost dintotdeauna pedofil, ca dovadă cum s-a purtat cu mine. Şi la fel face şi acum, aduce fete de 14 – 15 ani şi se culcă cu ele în faţa mea şi a copiilor, fără să-i pese. Şi eu trebuie să suport, fiindcă locuinţa-i pe numele lui. Dar, ca să fiu sinceră, la început l-am iubit – însă iubirea mea a luat sfârşit când a început să mă bată. Prima dată m-a lovit când a aflat că sunt însărcinată cu băiatul, fiindcă nu şi-l dorea. Acum mă bate zilnic fiindcă se trezeşte beat şi se culcă beat, deşi lucrează la RADP, la staţia de mixturi asfaltice. Se pare că şefilor le e frică de el să nu-i omoare, că altfel nu înţeleg de ce nu-l dau afară. De asemenea am aflat – târziu de tot – că în perioada ceauşistă, când lucra la turnătorie, la „Metalul Roşu”, a omorât cu cuţitul doi oameni. A fost condamnat la 37 de ani de puşcărie, într-un proces care s-a desfăşurat chiar în fabrică, în faţa colegilor, însă a efectuat din pedeapsă doar 13 ani şi 9 luni”. Mărturiseşte apoi cu groază că a început deja să se teamă pentru viaţa sa şi a copiilor. De pildă, duminica trecută, pe 6 august, în timp ce Nelu o bătea, băiatul lor în vârstă de 12 ani a sărit s-o apere şi a încasat, la rândul său o bătaie cruntă: „Asta-i bătaia pentru care am venit luni la I.M.L., însă ieri a fost şi mai şi: m-a bătut cu paleta de lemn de la bucătărie – şi mi-a dat numai peste spate. Acum doi ani mi-a rupt piciorul şi, deşi mi l-am pus în ghips mi-a desfăcut ghipsul – şi mi l-a mai rupt odată, numai ca să nu plec. M-am adresat atunci la poliţiştii din Someşeni, dar aceştia nu i-au făcut nimic, doar l-au amendat. Asta, când el îşi rupe, râzând, toate amenzile şi spune că abia aşteaptă să omoare pe cineva ca să se întoarcă în puşcărie”. Îşi ridică bluza şi-mi arată urmele loviturii. Povestim în continuare fiindcă omul care-i promisese bani întârzie. Acesta îşi face totuşi într-un târziu apariţia, gâfâind, cu câteva minute înainte de încheierea programului de la cabinet.

Dezvăluirile colegului lui Boroş

Vizibil emoţionat şi teribil de furios pe noua agresiune suferită de către tânără, bărbatul se lansează într-un monolog de neoprit, pe parcursul căruia face nişte dezvăluiri teribile. Începe acesta: „Mi-e atât de milă de femeia asta şi de cei trei copii ai ei încât nici nu pot să vă spun. Individul ăsta îi bate mereu şi-i aruncă pe toţi din casă, în miez de noapte, astfel că biata femeie stă mereu pe la porţile RADP-ului. Colegul nostru bea în fiecare zi trei-patru „deţi” de tărie şi nu-i face nimeni nimic deşi nu mişcă un deget, doar stă pe lângă noi. De muncit zice că nu poate munci, că-i tuberculos – numai bea şi f… Până şi colegilor le e frică de el, mai ales că sare imediat la bătaie – şi-n plus are permanent asupra sa un cuţit pe care ni-l arată… Omul ăsta nu se potoleşte până nu omoară pe cineva, vă spun eu”! Mărturiseşte apoi că el şi colegii lui au fost chiar martorii unei partide de sex a lui Boroş cu o minoră: „Biata nevastă-sa fusese bătută de el şi Cristina a venit la noi să ne ceară ajutorul. Atunci ne-am dus într-un suflet pe Cantonului, şi l-am găsit în pielea goală cu o fată de 14 – 15 ani, şi ea dezbrăcată complet. Alte dăţi ştiu că îi obliga pe toţi membrii familiei să rămână şi să-l privească în timpul actului”. Cristina iese apoi din cabinet, ţinând în mână noul certificat eliberat de medicii legişti. Curând, după ce-i oferim un bileţel – ce conţine datele de contact ale unei asociaţii profilate de protecţia mamelor abuzate şi a copiilor – ne mulţumeşte şi, vizibil întremată, părăseşte sediul I.M.L.

D-na Ramona Mocian, Asociaţia Atena Delphi Cluj:

“La sesizarea dumneavoastră ne-am mobilizat cu maximă operativitate şi am reuşit în cursul zilei de azi (n.n. – joi, 10 august) să o întâlnim şi să-i preluăm toate datele. O să-i oferim consultanţă juridică şi sprijin în demersurile sale pentru obţinerea ordinului de protecţie faţă de concubin, un ins extrem de violent şi periculos. De asemenea, am luat legătura cu Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Cluj şi cu un centru pentru îngrijirea adulţilor şi copiilor din judeţ, pentru că la această oră centrul nostru este ocupat la maximum. Practic, am efectuat toate demersurile necesare şi cel târziu mâine după-amiază o să o ducem acolo împreună cu copiii săi, dintre care unul are un handicap. Trebuie scoasă cu orice preţ din apartamentul de serviciu de pe Cantonului. Victima a mai trecut prin filtrul administraţiei locale, dar culmea, bărbatul avut credibilitate în faţa acesteia, oferindu-i-se lui locuinţă de la RADP. Astfel, autorităţile locale au îndemnat-o pe tânără să se întoarcă înapoi în ghearele agresorului pentru că locuinţa e pe numele acestuia, creându-i femeii dependenţă totală faţă de el. Separarea de acel bărbat e un pas foarte important şi după ce Cristina va fi internată, va fi introdusă într-un centru de incluziune din Cluj. Cu acest prilej sperăm să reuşim să-i găsim loc de muncă şi de asemenea, adăpost şi şcoală pentru copiii săi”.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“La data de 6 august a.c., Poliţia municipiului Cluj-Napoca, Secţia 7 Poliţie, a fost sesizată prin plângere penală prealabilă, cu privire la faptul că, o femeie din Cluj-Napoca, în timp ce se afla pe strada Cantonului, a fost victima unei agresiuni. În continuare poliţiştii desfăşoară investigaţii sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal”, a declarat pentru Gazeta de Cluj ag. şef adj. Adrian Ştefan, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.