Pentru al doilea an consecutiv, Farmec obține titlul de „Cel mai bun produs nou” pentru Gerovital H3 Hyaluron C

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, adaugă un nou premiu în palmaresul brandului Gerovital, ca urmare a competiției anuale a industriei bunurilor de larg consum, Premiile Piața. Gama Gerovital H3 Hyaluron C, care are la bază Acidul Hialuronic pur și lipozomal și Vitamina C, a obținut titlul de „Cel mai bun produs nou”, una dintre cele mai disputate categorii din concurs.

La categoria produselor de îngrijire personală, Gerovital câștigă pentru al doilea an consecutiv acest premiu, în 2017 brandul fiind premiat datorită gamei de Geluri de duș. În 2016, Farmec a descoperit „Secretul frumuseții româncelor” și a câștigat premiul pentru cea mai eficientă promoție la Premiile Piața.

„Suntem onorați să ne numărăm și în acest an printre câștigători, distincția obținută fiind confirmarea faptului că Gerovital reprezintă un reper pentru calitatea și inovația produselor companiei Farmec, dar și un brand puternic datorită căruia suntem constant în topurile relevante ale industriei de business și în aprecierile consumatorilor. Dezvoltarea constantă a portofoliului, investițiile majore în cercetare și modernizare, precum și integrarea inovațiilor pentru adaptarea produselor la nevoile consumatorilor și la tendințele pieței, ne-au ajutat să obținem această nominalizare. Apreciem și multumim retailerilor pentru încrederea și recunoașterea acordată produselor Farmec. Vom continua să inovăm și să ne implicăm în dezvoltarea producției locale pentru a oferi, atât partenerilor, cât și consumatorilor produse de excepție”, a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec.

Aproape 700 de reprezentanți ai retailerilor și furnizorilor au votat în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Premiilor Piața, desemnând 34 de companii câștigătoare, dintre cele 437 de candidaturi depuse.

Gama Gerovital H3 Hyaluron C a fost lansată la sfârșitul anului trecut pe piaţă produselor antirid cu 5 produse destinate îngrijirii tenului normal, dar cu tendinţe de uscare. Linia are la bază ingrediente active care contribuie la umplerea și netezirea ridurilor, la hidratarea și elasticitatea pielii, conferind uniformizarea aspectului dermei și un plus de luminozitate.

Fiolele cu Acid Hialuronic Hyaluron C stimulează procesul de reînnoire celulară, având efecte antirid și corectează micile imperfecțiuni, oferind protecție și hidratare pielii. Crema antirid de zi și Crema antirid de noapte sunt complementare în procesul antirid. Cremă antirid contur ochi și buze asigură întreţinerea zonei sensibile din jurul ochilor, fiind bogată în Acid Hialuronic pur şi lipozomal. Apa micelară elimină delicat impuritățile acumulate la suprafața pielii cu ajutorul unui disc cosmetic.

Noul premiu demonstrează performanța companiei din acest an, rezultat reliefat și de titlurile “Best New Non-Food Product” în cadrul competiției Progresiv Awards și „Produsul Anului 2018” pentru gama Gerovital H3 Hyaluron C la categoria Îngrijirea feței în cadrul galei Produsul Anului 2018.

Despre Farmec S.A. Cluj-Napoca

Farmec S.A. Cluj-Napoca – cel mai mare producător de cosmetice cu capital 100% românesc – rămâne un brand emblemă pentru România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În octombrie 2018, reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, amplasate în Cluj-Napoca (3 magazine), Arad, Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și Timișoara şi 16 magazine Gerovital care se găsesc în Cluj-Napoca, București (3 magazine), Constanța, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea şi Râmnicu Vâlcea.

