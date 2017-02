Pentru că deranja „mafia”, un amărât de pensionar a fost împuns cu o furcă în faţă!

Florin Roja este un bărbat bolnav şi singur din municipiul Turda, în vârstă de 57 de ani, dar care arată cu cel puţin zece ani mai bătrân decât o certifică datele sale de pe buletin. Omul – sosit la consult la I.M.L. Cluj – poartă la baza piramidei nazale un plasture, de la o lovitură încasată duminica trecută, cu o furcă, din partea unui rom „reciclator”. Motivul: acesta a considerat că i-a stricat piaţa şi dorea să-l vadă pe Roja cât mai repede dispărut din peisaj. Acum poliţia a intrat pe fir şi a început să-l cerceteze pe agresor.

„Turda, oraşul care refuză să moară” – după expresia scriitoarei Dana Deac poate fi aplicată şi unui turdean, Florin Roja, un ins cinstit şi muncitor – dar căruia viaţa, medicii şi apoi romii reciclatori i-au jucat crunte feste. Acesta, cu o boală din naştere, stenoză pilorică, cu care a muncit 24 de ani, la „Sticla”, a rămas în urmă cu cinci ani fără pensie de boală deoarece medicii au considerat că e apt de muncă. Dar, sistându-i-se pensia de boală și fiindu-i ignorați anii de muncă, Roja a rămas fără niciun fel de subzistenţă, intrând în „aria protejată” a asistaţilor sociali! Aşa, bărbatul a început să-şi rotunjească veniturile necesare traiului prin colectarea de pet-uri şi diverse alte materiale reciclabile.

Povesteşte acesta, cu năduf: „De la stenoza pilorică am făcut hepatită şi apoi fibroză pulmonară, după o răceală. Nu consum alcool şi trăiesc numai din ajutorul social, iar doamnei Irimie, de la centrul de colectare, i s-a făcut milă de mine şi a decis să mă solicite din când în când să o ajut la sortarea pet-urilor şi fierului vechi. Însă necazul cel mare mi-a venit după ce un anume Bârsan, rom cu căruţă, care trăieşte din „colectări” a adus la centru un pachet uriaș de pet-uri, în greutate de 42 de kg. Eu n-am zis nimic, însă doamna a observat ceva în neregulă şi m-a pus să-l desfac, astfel că am găsit mai multe pet-uri pline cu gheaţă, care trăgeau serios la cântar”. Arată mai departe că după câteva zile, când bea o cafea în plină stradă, în faţa magazinului „Avantaj” , din municipiu, s-a trezit atacat cu o furcă de către Bârsan. „Asta, deşi cel aflat în căruţă împreună cu el a încercat să-l oprească, zicându-i că nu sunt eu vinovat că i s-a descoperit şmecheria. Dar Bârsan a ignorat vorbele lui și m-a lovit cu furca direct între ochi şi după care a fugit de la faţa locului. Acum, după ce a aflat că a venit poliţia şi am făcut împotriva lui plângere penală tot încearcă să mă intimideze şi să mă oblige să mi-o retrag. Ori, de-acum lucrul acesta este exclus, fiindcă m-a lovit prea rău şi s-ar putea să-mi apară şi complicaţii la ochi”.

Între timp, bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L. de unde se întoarce cu un certificat, provizoriu, în care i se recomandă între 8 și 9 zile de îngrijiri medicale. Apoi, cu paşi târşiţi, covârşit de blestematul său destin părăseşte sediul I.M.L. Cluj.