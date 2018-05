Pentru justiția asta se iese în stradă?

Judecatori care au dat sentintele pe baza biletelelor primite de la agenti SRI, fie inainte de sedinta, fie trimise direct din sala de judecata. Hotararile pronuntate nu mai aveau legatura cu dreptatea, ci doar cu vointa tandemului DNA-SRI. Procurori care au impins lucrurile dincolo de orice lege. Probe ticluite pe baza indicatiilor aceluiasi SRI. Judecatori care au fost complici la faradelegile DNA si care nici acum nu au curajul sa vorbeasca. Asta este justitia pe care o apara Iohannis? Asta este justitia lui independenta?

Pentru justitia asta se iese in strada? Pentru justitia asta s-au batut cancelariile occidentale sa o decoreze pe Codruta Kovesi? De ce nu o mai fac si acum, dupa ce lucrurile au iesit la iveala?

Sluj politic inconstient

Luni de zile, Piata Victoriei a vuit de lozincile scandate de multimi dresate la iohannismul de taraba. Nu intelegeau nimic din legile ce trebuiau modificate, cum nici acum nu inteleg. Stiau doar ca trebuie sa strige „Hotii” si „Ciuma rosie”. Tot asta stiu si acum. Dialogul cu masele incitate era la del de imposibil ca si dialogul cu un pom uscat. Nu ii interesau, atunci ca si acum, argumentele ce tin de logica si norme de drept. A spus Iohannis ca justitia e atacata de PSD, chiar daca nu asa stau lucrurile? Perfect, ei o apara mentinand, de fapt, un spectacol grotesc de sluj politic inconstient, de care Iohannis are nevoie in manevrele lui electorale, scrie national.ro.

Rochii, capre si grupari teroriste

Cand fostul judecator CCR Toni Grebla a fost luat din hotel si dus la DNA, lumea a ramas muta. Nimeni nu credea o iota din povestea insailata de DNA, cu capre, struti, rochii, incalcarea embargoului si legaturi cu grupari teroriste. Informatiile au fost puse pe tava de SRI, intr-o prostie desavarsita. A fost scos cu catuse la maini, chiar daca acoperite, ca mesajul sa fie inteles de toti. A fost dus la judecata, pentru ca se dorea arestarea lui cu orice pret, desi unii procurori sustineau inca de atunci ca nu exista nici fapte, nici probe. Grebla trebuia umilit si pedepsit pentru ca s-a opus constant legilor Big Brother, care ii permiteau SRI sa ne supravegheze inclusiv viata intima. Procurorul de caz a fost santajat cu arestarea fratelui. A ajuns sa o implore pe Kovesi in genunchi, plangand in hohote, dar nu a avut cu cine sa se inteleaga. De aici mai departe dosarul a mers struna, toata lumea era pusa cu botul pe labe. Judecata de la Inalta Curte l-a gasit insa nevinovat pe Toni Grebla. A fost achitat. Cine ii plateste acestuia cei aproape patru ani de traume, de compromitere, de umilinta si de excludere din viata sociala si profesionala? Nimeni, pentru ca Iohannis apara justitia nereformata, unde judecatorii si procurorii nu raspund pentru faptele lor. Pentru magariile astea nu se mai iese in strada?

Scalpul lui Ponta

Victor Ponta. Fost lider PSD, fost premier si la un pas de a ajunge puscarias. O alta poveste inventata, cu falsuri, evaziune fiscala si spalare de bani. Codrutei Kovesi ii lipsea de la cingatoare scalpul unui premier. Nevoia unui trofeu a coincis cu dorinta lui Iohannis de a demola PSD si Guvernul lui Ponta si de a-si instala Guvernul lui. A durat o vreme, timp in care presedintele i-a cerut demisia cu o insistenta de tractorist care se cearta cu discuitorul. La judecata de acum cateva zile, Ponta a fost achitat in prima instanta. Iohannis a mentionat ca nu isi cere scuze. In fond, de ce ar face-o? Nu e treaba lui ca Ponta a fost fortat sa-si rateze viitorul politic. Nu e treaba lui ca familia a avut de suferit, ca cel mai mare partid politic a fost dat peste cap si ca Ponta a fost umilit intr-un hal fara de hal. Raspunde cineva pentru abuzurile procurorului de caz? Pentru incapatanarea Codrutei Kovesi de a-l vedea in drum spre Jilava, cu catuse la maini? Sa fim seriosi, ce naiba, e justitia pe care Iohannis o apara.

Condamnare pe prietenie

Mircia Gutau, primar la Ramnicu Valcea. Trei ani si sase luni pentru o mita inexistenta. A fost nevoie de 12 ani de umilinte si de o decizie CEDO ca justitia din Romania sa-si puna intrebarea daca e vinovat. Mariana Rarinca, peste sase de luni de arest preventiv, pentru un santaj inexistent. S-a confruntat cu Livia Stanciu, fosta sefa a Inaltei Curti, rasplatita de Iohannis cu un post de judecator la Curtea Constitutionala. Cu ajutorul prietenei ei, Codruta Kovesi, Stanciu a virat dosarul la DNA. Condamnata la trei ani cu suspendare, oricum pe nedrept, mai mult pentru ca trebuia data o solutie care sa nu agite apele prea tare. Nici pentru Gutau si nici pentru Rarinca nu s-a iesit in strada, nu a protestat nimeni. Iohannis nu este interesat de nume fara miza. Pe el il intereseaza doar sa zugraveasca in fata Europei o justitie pe care o apara. Indiferent cate potlogarii ar face. Si pentru care ar fi in stare sa scoata in strada toata Romania.

Sursa: Valentin Boeru – national.ro