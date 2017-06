Percheziții la tânărul sătmărean, prins la furat în Cluj

Ieri, poliţiştii clujeni au efectuat percheziţii domiciliare pentru documentarea activităţii infracţionale a unui bărbat cercetat şi reţinut pentru comiterea mai multor furturi.

Ieri, 28 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Secţia 2 Poliţie, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciilor Criminalistic şi Acţiuni Speciale, au efectuat patru percheziţii domiciliare pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru probarea activităţii infracţionale a unui bărbat.

Cel în cauză, un bărbat, de 20 de ani, din Satu Mare, a fost reţinut la data de 26 iunie de către poliţişti, la acel moment fiind cercetat pentru comiterea a 6 furturi din locuinţe, beciuri, magazine. La data de 27 iunie a.c., cel în cauză a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au descoperit şi ridicat, în vederea continuării cercetărilor, circa 50 de unelte electrice (flexuri, drujbe, rotopercutoare, etc.), camere foto profesionale, parfumuri, telefoane mobile, biciclete, bunuri în privinţa cărora există suspiciuni că ar proveni din comiterea de infracţiuni. Astfel, in urma probatoriului administrat in baza perchezitiilor, în sarcina bărbatului au mai fost reţinute alte 6 infracţiuni de furt.

La acţiune au participat şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca.

Cercetările continuă în acest caz pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a bărbatului.