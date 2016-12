Peste 13 ani de ilegalităţi comise de angajatul ANAF Ioan Merca la Composesoratul Urbarial Săcuieu

Cetăţenii din comuna Săcuieu s-au revoltat împotriva impostorului ce conducea Composesoratul Urbarial pentru a-l stopa să îşi desfăşoare activitatea infracţională. La trei ani de la înfiinţarea composesoratului respectiv, în 2003, printr-o şedinţă convocată de membrii s-a schimbat conducerea, ajungând să preia frâiele un angajat de la finanţe, Ioan MERCA. Însă pentru că legea nu îi permitea să apară ca preşedinte a două composesorate, respectiv la cel din Săcuieu şi cel din Vişag, în timp ce era consilier superior la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, Merca nu şi-a scos decizia instanţei de punere în funcţie şi a acţionat ilegal în numele vechilor conducători.

Preşedinte, contabil, casier şi secretar

După ce în mai 2000 au fost aleşi ca preşedinte – Traian Mereu şi secretar – Mutuzău Gheorghe, trei ani mai târziu s-a convocat o şedinţă prin care primarul din Săcuieu de atunci împreună cu membrii comisiei decizionale a composesoratului l-au ales pe Ioan Merca drept noul preşedinte.

Însă, Merca nu a obţinut o decizie de validare în instanţă a procesului verbal întocmit în urma şedinţei în care a fost ales. Astfel că, în documente rămâneau responsabili Mutuzău şi Mereu.

„Atunci s-a ales un consiliu de administraţie, iar ulterior, domnul Merca a fost ales preşedinte. Eu prima dată am fost numit secretar general, în 2000 şi am preluat composesoratul de la stat, pana la alegeri. La alegeri s-a întrunit un nou consiliu pentru desemnarea preşedintelui. Atunci am fost schimbat din funcţia de secretar în cea de casier al composesoratului. Dar eu nu am avut nici o atribuţie. Nu am semnat ceva, nu am fost întrebat de bani sau alte chestiuni. Domnul Merca a preluat toate atribuţiile până şi cele de casier. Nu ne-a spus câţi bani lua pe licitaţii şi cu cine le făcea. Acelaşi lucru l-a păţi şi contabilul. S-ar putea ca acesta să fi semnat pe chitanţe în numele meu, dar nu ştiu asta, deoarece de fiecare dată când i se spunea să facem şedinţă să analizăm situaţia actuală a composesoratului, Ioan Merca refuza. Nimeni din composesorat nu ştia când organizează acesta licitaţiile. Nu am avut chitanţier, el l-a ţinut fără a-l preda. El nu mai apela la noi. Toţi banii şi proprietăţile erau gestionate de el. Ne spunea că nu are când să facă şedinţe că are datorii la composesorat şi că e prea devreme să ne întâlnim. Potrivit legii funcţiile de contabil, casier şi preşedinte erau remunerate. Dacă bine ţin minte era vorba de 1 din vânzări de lemne sau licitaţii, dar noi nu am primit nici un ban. Eu personal o singură dată am fost plătit când am adus bani de acasă în 2005-2006 în calitate de secretar general am avut costuri pe care le-am acoperit şi mai apoi le-am decontat din banii composesoratului. În rest, precizez că nu am fost remunerat la fiecare licitaţie cum era normal şi repet, nici nu m-am ocupat de încasări ”, declară Mutuzău Gheorghe.

Datorii de zeci de mii

Potrivit datelor oficiale, sub tutela funcţionarului Ioan Merca, Composesoratul Urbarial Săcuieu a înregistrat pierderi semnificative şi datorii la primărie. Însuşi primarul Gheorghe Cuc recunoaşte că niciodată nu s-a plătit impozitul pentru terenurile aflate în proprietatea composesoratului.

„ Composesoratul Urbarial Săcuieu(CUS) are datorii la primărie. Printre neregulile pe care le are administraţia locală cu aceştia se numără şi faptul că preşedintele nu are stabilită clar suprafaţa composesoratului. Datoriile pe care CUS le are la primărie încurcă intrarea în legalitate cu identificarea cadastrală. Vorbim de peste 76.000 lei bani rezultaţi doar din impozitul neplătit. Curtea de conturi, în 2010 a semnalat aceste lucruri şi ne-a avertizat că suntem obligaţi să luăm măsuri împotriva lui Ioan Merca. Astfel că am reuşit să punem popriri pe conturile composesoratului. Însă după cum bine se ştie, Merca nu depune banii din vânzări, la bancă ci îi încasează cash, iar noi nu avem cum să recuperăm prejudiciul

O altă problemă constă în faptul că CUS nu are CF, iar dacp îi acţionam în instanţă tot ce rezulta era poprirea pe un cont bancar gol. Nu ţin partea nimănui, însă cu demararea procedurii de înregistrare cadastrală generală, doresc ca tot teritoriul comunei să fie împărţit conform legalităţii. De asemenea, pentru un buget mic precum cel de la Săcuieu, achitarea datoriei pe care CUS o are este semnificativă”, declară primarul din Săcuieu, Gheorghe Cuc

Şedinţă forţată pentru o conducere schimbată

Recent, mai mulţi membrii din composesorat au semnat un convocator de şedinţă pentru a organiza alte alegeri la conducerea composesoratului. Potrivit celor prezenţi, Ioan Merca a fost invitat şi el pentru a da explicaţii despre activitatea composesoratului din ultimii 13 ani. Primarul comunei Săcuieu, Gheorghe Cuc a fost şi el prezent la şedinţă.

„O parte din membrii au convocat o şedinţă statutară. Peste o treime au semnat convocatorul şi s-au prezentat majoritatea. După cum se auzise dinainte exista o tensiuni, membrii au încercat să ceara socoteala pentru cum a fost gestionat composesoratul, iar domnul Merca le-a prezentat câteva documente. Eu am participat în calitate de primar şi i-am sfătuit să îţi rezolve şi partea cu punerea în posesie pentru că s-a demarat procedura de cadastru general şi va fi nevoie de o evidenţă clara a proprietăţilor.

Din ce am înţeles eu, oamenii erau îndreptăţiţi să facă acea şedinţă. De asemenea s-a discutat şi despre faptul că după ce s-au blocat conturile, când au fost partizi s-a vândut masă lemnoasă s-a încasat bani cu chitanţă tot de preşedintele Ioan Merca.

Eu am vorbit cu dânsul şi susţine că a făcut toate încasările în limita legală, adică în limita ţinerii în casă a sumelor, fără depunere în cont.

De asemenea Composesoratul a avut o problema financiara de la început pentru că nu avea amenajament silvic şi au exploatat cantităţii mici. Lumea nu a fost înştiinţată de licitaţii. CUS este o entitate cu personalitate juridica separată de primărie. Singura colaborare cu primăria e pe punerea în posesie. Astfel că, în limitele legale, noi nu putem decât să susţinem rezolvarea acestei probleme. E în interesul nostru să recuperăm acea datorie” mai arată Gheorghe Cuc.

Funcţionarul patron peste două composesorate datornice

Ioan Merca, potrivit declaraţiei sale de avere nu este doar preşedintele Composesoratului Urbarial Săcuieu ci, prin proceduri necunoscute figurează şi ca preşedinte al Composesoratului Urbarial Vişeu. Totate acestea, în vreme ce este angajat la Finanţe Publice pe funcţia de consilier superior. De aici deducem că acesta cunoaşte destul de bine legea, dar şi imperfecţiunile acesteia, ştiind câţi bani să încaseze din masa lemnoasă, oficial, fără a-I depune în contul datoriei pe care cele două composesorate le aveau la primărie.

„ E un lucru cert că Ioan Merca s-a ocupat şi de Composesoratului Urbarial Vişeu. Pot să vă spun că şi acolo există o situaţie similară: nu şi-au semnat procesul verbal de punere în posesie. Dintre toate composesoratele din zonă, singurele cu probleme în intrarea în legalitate sunt cele două patronate de Ioan Merca.

Ce sume putea deţine în casă Ioan Merca

Fără a mai menţiona terenurile cu pădure apărute în declaraţia de avere a acestuia cu titlu de moştenire, conform legii am căutat să vedem care este pragul sumelor pe care Merca avea voie legal să le încaseze numerar, fără a le depune în contul bancar.

Astfel că, potrivit reglementărilor Ordonanţei 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valuatare, modificată de Ordonanţa 94/2004, nu mai stabilesc un plafon maxim de casă, fiecare societate poate să deţină în caserie orice sumă de bani. Sumele evidenţiate ca sold în registrul de casă al societăţii, nedepuse în contul bancar în ziua următoare, trebuie să existe efectiv în caserie şi să poată fi prezentate la un eventual control. Încasările zilnice în numerar ale unui agent economic sânt neplafonate, însă încasările zilnice în numerar nu pot depăşi plafonul de 5.000 lei de la o singură persoană juridică. Ordonanţa mai stabileşte că, pentru întărirea disciplinei financiare şi evitarea evaziunii fiscale, operaţiunile de încasări şi plăţi între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar (ordine de plată, cecuri, bilete la ordin etc.). Prin excepţie, persoanele juridice pot efectua plăţi în numerar în următoarele cazuri: plata salariilor şi a altor drepturi de personal; alte operaţiuni de plăţi ale persoanelor juridice cu persoane fizice; plăţi către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 10.000 lei (plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 5.000 lei). Sînt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei. Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei către furnizorii de bunuri şi servicii astfel: 5.000 lei în numerar, iar suma care depăşeşte acest plafon putînd fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.