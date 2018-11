Pești cu viermi la Carrefour Vivo din Cluj Napoca

Un clujean a depus o plângere la DSV Cluj după ce a cumpărat pești cu viermi de la hypermarketul Carrefour din mall-ul Vivo.

„Soția mea a cumpărat ieri pe la amiază pește din Carrefour și l-am adus acasă. Seara când am vrut să îl gătim am observat că era stricat și avea viermi. M-am întors imediat la magazin, le-am arătat, apoi azi am fost cu produsul la Direcția de Sănătate Publică. L-au luat, l-au trimis la laborator și urmează să le fac un control. Evident că au văzut și ei că era stricat, au simțit că mirosea îngrozitor. Viermii nu i-au găsit că nu și-au băgat degetele pe-acolo, dar sunt prin pește”, a povestit bărbatul.

Pe etichetă scria că peștere urma să expire în data de 13 noiembrie. Bărbatul a făcut plângere la Direcția Sanitar-Veterinară din Cluj și imediat a fost începută o anchetă în acest caz.