EXCLUSIV. „Pistorius” de Cluj! Abel Ciorap, „bronzul” european la atletism paralimpic şi-a bătut iubita până la leşin!

Incident ieşit din comun într-un apartament din Floreşti: un campion de atletism, medaliat cu bronz la Campionatele Europene Paralimpice de Atletism din 2016 şi-a bătut cu bestialitate fosta iubită, totul după ce aceasta i-a cerut să-i înapoieze lucruri care-i aparţineau – şi pe care le-a observat în locuinţa lui! Cererea fetei a avut darul să-l scoată din minţi pe sportiv, fiind nevoie de intervenţia poliţiei ca să o scoată din braţele sportivului. Culmea, fata – care nu cunoştea pe nimeni în zonă decât pe el – îi adusese spre grijă căţelul, pe care atletul urma să i-l îngrijească pentru o sumă meschină, pe care tot campionul i-o ceruse: cea de 10 lei pe oră!

„M-a strâns de gât şi mi-a cărat pumni în cap”!

Tânăra aflată luni, 8 octombrie, în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj, îşi completează formularul necesar pentru a fi primită în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj. În răstimpuri, îşi apropie hârtia de retină – ca să vadă ce-a scris – incredibil de tare, semn că suferă de o dizabilitate severă de vedere. Este însoţită de o prietenă apropiată, cu o problemă de sănătate asemănătoare cu a ei. Mărturiseşte, după destule ezitări, că a fost bătută de fostul ei prieten – o celebritate în domeniul sportului – în noaptea de miercuri spre joi, după ce a dus căţelul la el acasă pentru ca sportivul să aibă grijă, contra cost, de patruped. Explică aceasta: „Am fost prieteni, însă ne-am despărţit de două luni datorită violenţelor lui repetate, iar la despărţire mi-a furat nişte lucruri şi bani. Dar pentru că în noaptea respectivă trebuia să fac o curăţenie exemplară la mine-n casă – a doua zi mergeam la o nuntă – şi neavând pe nimeni în Floreşti, l-am rugat să aibă grijă de câine. Însă, ştiindu-l cât e de zgârcit şi că ar face orice pentru bani ne-am înţeles să-mi îngrijească maidanezul la suma de 10 lei pe oră. Dar când i-am dus câinele am văzut în casă nişte lucruri de-ale mele şi, în mod firesc, i le-am cerut înapoi. Atunci el a ţipat la mine şi mi-a zis să ies din casa lui! Apoi m-a dat la perete, m-a strâns de gât şi mi-a cărat o mulţime de pumni în cap, atât de tare că n-am mai ştiut de mine câteva minute – şi apoi am fost ameţită toată ziua”. Când şi-a mai revenit puţin fata a sunat la poliţie, iar un echipaj de la Secţia de Poliţie Rurală şi-a făcut rapid apariţia, au transportat-o pe tânără la secţie, dar pentru că pe fată o durea tare gâtul au chemat pentru ea ambulanţa. „Am ajuns pe la ora 1.00 U.P.U., unde am stat până pe la 4-5 dimineaţa. Acolo mi s-au făcut explorări complete şi medicii m-au îndrumat spre I.M.L. Oricum, voi continua cu o plângere penală şi, orice s-ar întâmpla, nu-l voi ierta pentru ce-a făcut cu mine”, adaugă tânăra, neagră de supărare. Acceptă apoi să i se facă o fotografie a gâtului, exact acolo unde „Pistorius” de Cluj a lovit-o şi zgâriat-o fără milă… Şovăind, mi-a mărturist că fostul ei iubit se numeşte Abel, e un atlet de talie europeană în atletismul paralimpic, „dar care vede mai bine ca mine”, însă nu-mi va fi greu să-i descopăr pe internet şi numele său de familie. Este poftită curând în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce, rapid, cu un certificat medico-legal pe care şi-l pune, cu grijă, în geantă.

„Pistorius”:„Dacă aveţi nelămuriri, v-o dau la telefon pe Alexandra”

În contactez, printr-o reţea de socializare, pe Abel pentru a afla, aşa cum e firesc – punctul său de vedere în cauză. Însă – după ce mi-a dat rapid acceptul – răspunsul lui “Pistorius” de Cluj a venit abia după circa 24 de ore. Până atunci a tot încercat să tergiverseze şi să minimalizeze problema, însă, după ce şi-a luat o marjă de siguranţă, probabil împăcarea cu orice preţ cu Alexandra, răspunsul său a venit. De o insolenţă ieşită din comun, un adevărat atac la persoană, deloc în concordanţă cu spiritul paralimpic pe care tânărul campion îl propagă, inclusiv pe Facebok, prin citate generoase. Mă întreb, cum e oare posibil ca un asemenea individ – în vârstă de numai 20 de ani! – poate reprezenta cu cinste România la competiţii externe când, pe lângă faptul că bate femeile manifestă o asemenea atitudine faţă de reprezentanţii presei… Pentru exemplificare, iată răspunsul campionului: “1. Sunteți prost informat. 2. Înteleg că trăiți din articole de genul. Sunteți genul de jurnalist care publică doar certuri observ. Păcat că nu aveți subiecte mai bune. 3. „Încăierarea”, cum o numești dumitale, constă într-o zgârietură, nu s-a scos nici un certificat medico-legal. Furtul, constă în două cărți ale ei care sunt la mine, cărți pe care le citesc și pe care le voi înapoia, m-am înțeles cu ea în privința asta. Dacă aveți nelămurit în a vă scrie articolul secolului, vi-o dau la telefon pe Alexandra. Ar putea să vă lămurească. Sănătate!”

Ce crede d-na Sally Lamont, şefa Comitetului Paralimpic Român

Contactată telefonic, „inima de aur” a sportului românesc, britanica Sally Lamont, preşedinta Comitetului Paralimpic Român, femeia care şi-a dedicat viața pentru slujirea oamenilor cu dizabilităţi şi sportului paralimpic românesc îmi mărturtiseşte următoarele lucruri despre Abel Ciorap: ”Ştiu că a avut probleme cu această fată, dar nu am aprofundat subiectul, fiind vorba de doi tineri. Dar mai ştiu că la Abel în familie au fost probleme, pentru că el a fost crescut cu dificultate de cei doi părinţi: tata – complet nevăzător şi mama care a divorţat de el. De asemenea, au fost probleme între Abel şi alţi sportivi, la club – însă de mică importanţă. Nu vă spun de ce natură au fost, doar atât vă pot spune, că n-au fost mari… Acum, din ianuarie sau februarie 2019 vor începe calificările pentru Jocurile Paralimpice de la Tokyo şi el – prin marele talent pe care îl are – se numără, fără discuţie, printre cei patru-cinci sportivi ai noştri capabili să se califice la marea competiţie şi să vină şi cu medalii”.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“S-a discutat cu şeful Secţiei de Poliţie Rurală Floreşti şi este înregistrat dosar penal în această cauză, după sosirea poliţiştilor şi intervenţia lor la faţa locului sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Partea vătămată nu a prezentat încă certificatul medico-legal care să ateste numărul necesar de zile de îngrijiri medicale, necesare vindecării în urma agresiunii la care a fost supusă, dar tânăra este aşteptată în continuare pentru a fi audiată în calitate de parte vătămată şi pentru a depune certificatul medico-legal. Specificăm că aceasta se află în interiorul celor nouăzeci de zile în care poate face respectivul demers din punct de vedere legal”, a declarat, Pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

Abel Ciorap: Câteva date referitoare la palmaresul tânărului campion paralimpic de atletism, membru al C.C.S.H.Lamont Cluj-Napoca: 2013 – Medalia de bronz la Dubai, la cursa de 800 m, cu prilejul Competiţiei paralimpice de atletism; Grand Prix de atletism, medalie de bronz în Tunis – Tunisia, la 400 m, 22-25 martie 2015; Medalie de bronz la campionatul European de Atletism organizat de Comitetul European de Atletism Paralimpic la Grosseto – Italia, la cursa de 800 m.