PMP se mobilizează pentru demiterea Guvernului Dăncilă

Partidul Mișcarea Populară a organizat vineri, 16 octombrie, la Cluj-Napoca o conferință de presă la care au participat președinții organizațiilor PMP din regiunea Nord-Vest. În cadrul evenimentului s-au dezbătut și analizat diverse proiecte naționale ale partidului, respectiv eliminarea pensiilor speciale, inițiativa legată de inițierea unui proiect de lege pentru reglementarea votului electronic, inițiativa Moțiunii de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă, influența Rezoluției Parlamentului European și a Raportului MCV despre situația justiției în România, precum și teme regionale și locale.

La evenimentul organizat la sediul PMP din Cluj-Napoca au participat președintele partidului, deputatul Eugen Tomac, președintele PMP Cluj, senatorul Vasile Cristian Lungu, vicepreședintele PMP și coordonator regional, deputat Adrian Todoran, senator Severica Rodica Covaciu, deputatul Robert Turcescu, președintele PMP Alba, Clement Negruț, președintele PMP Sălaj, Adrian Popan, secretarul general adjunct PMP, Ioana Constantin, secretarul executiv PMP, Alin Baciu, secretarul general PMP Satu Mare, Narcis Vasile Miclea și președintele PMP Filiala Maramureș, Lucian Morar.

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat în cadrul conferinței organizate la Cluj-Napoca că una dintre prioritățile partidului e să dea jos Guvernul Dăncilă.

”După cum vedeți, nu voi ține mâinile la vedere, e o formă prin care încerc să mă protejez atât pe mine, cât și partidul pe care îl reprezint pentru că îmi vine să îi răspund cu aceeași monedă lui Iordache. Românii, în urmă cu mai bine de zece ani se bucurau și arătau semnul victoriei că am intrat în Uniunea Europeană, astăzi a devenit periculos să te joci în viața politică cu degetele pentru că ceea ce a făcut PSD săptămâna aceasta este un lucru incredibil și de neimaginat în urmă cu ceva timp în viața politică. După ce primești un raport dur care dă cu capul de toți pereții Guvernul României și actuala majoritate, după ce în Parlamentat se adoptă o Rezoluție prin care țara noastră este pe nedrept pusă la zid în urma acțiunilor iresponsabile pe care coaliția de guvernare PSD-ALDE le-au desfășurat în ultimii doi ani de zile ca răspuns la ceea ce s-a întâmplat, PSD a ales să folosească un simbol obscen răspunzând astfel mesajelor venite de la Bruxelles. E ceva de necrezut și în același timp avem obligația ca oameni politici să protestăm față de modul criminal prin care activează la ora actuală PSD compromițând România pentru că nu discutăm despre niște instituții sau politicieni lipsiți de viziune și de responsabilitate, discutăm despre o țară care a fost confiscată de o gașcă, o gașcă care se comportă ca niște teroriști, o gașcă care nu mai are nimic de pierdut și încearcă să compromită România atât din punct de vedere al acțiunilor interne, dar în mod special, la nivel european. Am ajuns în situația în care guvernul PSD este în conflict direct cu comisarul PSD pe care îl avem la Bruxelles. Ieri s-a adoptat prin Ordonanță de Guvern înființarea fondului suveran de investiții. O instituție creată de Dragnea și Vâlcov pentru a ține captivi baronii locali și cercuri de interese economice care vor bani fără reguli, bani pe care mult mai ușor îi poți dirija într-o direcție sau alta în condițiile în care, un fond care va avea un buget de peste 10 miliarde de euro, în condițiile în care în această săptămână comisarul european Corina Crețu spune că la Bruxelles avem 9,4 miliarde de euro, bani aruncați în exercițiul bugetar 2014-2020 pentru România, pentru dezvoltarea infrastructurii, bani nerambursabili, în condițiile în care avem 8,1 miliarde euro pe programul operațional dezvoltare rurală pe care nu am reușit să-i atragem, în condițiile în care avem pe programul operațional regional 6,7 miliarde euro, bani puși la dispoziția României, în total peste 28 de miliarde de euro destinați infrastructurii din România. De ce să se creeze o structură mamut prin care capitalul românesc să fie pus la dispoziția unor grupuri de interes aflate în jurul lui Dragnea? E o chestiune care ne revoltă și avem obligația ca partid de opoziție să îi cerem Avocatului Poporului să conteste această ordonanță pentru că românii au nevoie de locuri de muncă bine plătite și de o țară dezvoltată și pentru asta am intrat în Uniunea Europeană și avem la dispoziție resurse pentru a ne dezvolta. Este inadmisibil ca în cinci ani de zile să nu fin capabili să atragem cele 28 de miliarde destinate dezvoltării României. În schimb, să vedem doi oameni condamnați, Vâlcov și Dragnea care zi de zi îi mint pe cei din PSD cu strălucitele lor proiecte care vor duce și mai mult România spre prăpastie. Deci am început cu acest subiect pentru că mi se pare că trăim într-o lume, într-o țară în care cei care decid pur și simplu merg pe contrasens și nu au nimic în comun cu prioritățile României, cu responsabilitatea actului de guvernare, cu statul pe care îl are țara noastră în Europa. Aud în ultimele 48 de ore discutându-se tot mai mult în spațiul public despre un RO-EXIT. Cât nu este târziu, trebuie să acționăm pentru a înlătura această organizare toxică și sper să reușim în perioada următoare să depunem o moțiunea de cenzură care să aibă succes pentru că e și spre binele PSD să scape de doamna Dăncilă și de Dragnea care duce România cu viteza luminii spre prăpastie. Nu mai e loc de interpretări, nu mai e loc de politețuri, nu mai e loc de abordări cu mănușă. E o realitate, avem o țară confiscată de un om condamnat care pentru a-și salva pielea e în stare de orice și la ora actuală, pentru noi reprezintă o prioritate să reușim să mobilizăm o majoritate parlamentară care să voteze pentru trimiterea acasă a Guvernului Dăncilă”, a declarat Eugen Tomac.

De asemenea, PMP își propune eliminarea pensiilor speciale pentru politicieni.

”Am avut o întâlnire cu liderii noștri din Cluj, Sălaj, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Bistrița, am discutat despre prioritățile PMP. Am lansat o companie , pensiile speciale sunt un furt și mă bucur că partidul nostru are printre prioritățile sale eliminarea pensiilor speciale. Considerăm că cei 4,5 milioane de pensionari din România care primesc pensii sub 1.000 RON nu sunt cu nimic vinovați față de ceilalți 500 de mii care și-au creat pensii speciale. Nu este posibil ca în România să avem foști torționari cu pensii de 10.000, 15.000, 20.000 RON, în schimb românii onești și cinstiți care au muncit zeci de ani să aibă o pensie care abia să le permită să-și întrețină viața de zi cu zi. Deci suntem categoric împotriva pensiilor speciale cu atât mai mult cu cât până în prezent actuala majoritate nu a făcut decât să utilizeze puterea pentru a-și crea privilegii”, mai spune președintele PMP, Eugen Tomac.

Vezi întreaga conferință de presă AICI