Președintele interimar al PNL: societatea româneasca trebuie sa accepte că sunt oameni care aleg să-și trăiască viața altfel.

Presedintele interimar al PNL Raluca Turcan a declarat, marti, ca liberalii vor sustine „cu toata taria”, amendamentul propus de colegul lor, Gabriel Andronache, si votat luni de doar 18 deputati, prin care proiectul de lege privind initiativa cetateneasca pentru redefinirea in Constitutie a notiunii de familie este modificat in sensul eliminarii conditiei intemeierii familiei pe casatorie, insa se pastreaza incheierea casatoriei exclusiv intre un barbat si o femeie.

Turcan, a precizat, la Parlament, ca PNL sustine referendumul de modificare a Constitutiei si considera ca familia trebuie sa fie garantata si protejata prin Constitutia Romaniei.

De asemenea, a aratat deputata, prin valorile pe care PNL le impartaseste, casatoria si familia sunt celule de baza ale societatii si casatoria poate fi definita ca relatia dintre barbat si femeie, dar, totodata, societatea romaneasca trebuie sa accepte ca in momentul de fata sunt oameni care aleg sa-si traiasca viata altfel.

Confruntata cu rezultatul votului de marti, cand doar 18 deputati au votat in favoare amendamentului propus de liberalul Gabriel Andronache, si cu luarile de pozitie ale mai multor deputati ai PNL in favoare adoptarii proiectului asa cum a fost propus de initiativa cetateneasca si sutinut de majoritatea parlamentara, presedintele interimar al PNL a spus ca „daca in spatiul public am vorbi mai echilibrat, mai deschis, mai lipsit de ipocrizie despre drepturi fundamentale ale cetatenilor acestor tari, ar ajunge sa constientizeze cat mai multi parlamentari ca Romania este tara tuturor; nu doar a unora care clemeaza a fi cetateni cu rang preferential.”

Amendamentul lui Andronache a fost respins marti de Plenul Camerei cu 96 de voturi „impotriva”, 18 „pentru” si 8 abtineri, in conditiile in care deputatul a afirmat de la tribuna ca are sustinerea grupului din care face parte.

Proiectul de lege privind initiativa cetateneasca pentru modificarea definitiei familiei din legea fundamentala a fost scos de pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor de marti deoarece parlamentarii au ridicat, din nou, problema primei camere sesizate. Deputatii au decis, cu larga majoritate, chiar inaintea votului final, la propunerea deputatului PSD Marcel Ciolacu, ca Birourile Permanente Reunite sa „transeze” „acest veritabil conflict de competente intre cele doua camere”.

Proiectul de lege nu este la primul „schimb” intre cele doua Camere. Initiativa care astepta votul final, in Plenul Camerei de marti, a fost inregistrata la Camera Deputatilor pe 13 februarie, asta dupa ce, in ianuarie, senatorii juristi au semnalat conducerii Senatului ca prima Camera care se pronunta in caz de revizuire a textului constitutional este Camera Deputatilor, urmand ca proiectul adoptat sa fie transmis Senatului spre aprobare.

Amintim ca proiectul de lege privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pentru redefinirea familiei a fost dezbatut si adoptat pe articole luni de Plenul Camerei Deputatilor. In timpul dezbaterii, deputati ai PSD, ALDE si PMP au anuntat ca grupurile parlamentare din care fac parte vor sustine initiativa legislativa asa cum a fost ea propusa de Coalitia pentru familie, organizatia care a venit cu initiativa si a strans peste trei milioane de semnaturi in favoarea ei. In tabara liberalilor lucrurile au fost insa la fel de clare. In cadrul dezbaterilor, deputatii PNL Ben-Oni Ardelean si Andrei Gheorghe au declarat ca sustin initiativa, in timp ce, de la aceeasi tribuna, liberalul Gabriel Andronache a afirmat ca initiativa cetateneasca inseamna incalcarea drepturilor fundamnetale ale unor cetateni potrivit HotNews.