Polițiștii de la Secția 1 care au snopit în bătaie un student au fost achitați

Magistrații de la Judecătoria Cluj Napoca i-au achitat pe MOLDOVAN GRIGORE, LUCACIU CIPRIAN GEORGE și ALEXOAE RADU MIHAI, polițiști la Secția 1 Poliție Cluj Napoca. Cei trei sunt acuzați de studentul DZIUBINSKI EDUARD IOAN de comportament abuziv după ce polițiștii l-au băgat pe tânărul de 22 de ani în dubă și l-au bătut cu bastoanele.

”In baza art. 396 al 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. c C.p.p. achita inculpaţii MOLDOVAN GRIGORE, LUCACIU CIPRIAN GEORGE, ALEXOAE RADU MIHAI sub aspectul săvârşirii, de către fiecare dintre aceştia, a infracţiunii de purtare abuzivă prev. de art. 296 al 2 Cp rap la al 1 Cp cu aplic. art. 77 lit. a Cp. Respinge ca nefondate acţiunile civile exercitate de părţile civile Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj şi Spitalul Clinic Judeţean Cluj. In baza art. 275 al. 3 C.pr.pen cheltuielile judiciare rămân in sarcina statului”, arată soluția instanței.

„Eu eram cu niste prieteni in Janis la Stuf si am comandat doua shoturi. Cand am bagat mana in buzunarul stang mai aveam doar un leu. I-am spus tipei de la bar sa ma astepte putin ca ma duc pana la garderoba sa imi iau restul de bani, mai aveam 700 de mii de lei in geaca. Nu stiu ce a inteles ea, dar cand am dat sa ma intorc erau doi politisti si m-au luat pe sus si m-au dus cu ei la sectie. Le-am spus ca am banii si pot sa platesc, dar au inceput sa traga de mine. m-am enervat si m-am smucit putin si eu. M-au luat pe sus, m-au imobilizat, mi-au pus catusele si m-au aruncat in duba. M-am julit pe fata cum m-au aruncat si mi-au tras cateva bastoane in tampla si nu mai stiu ce s-a intamplat. M-au adus la spital si au zis ca eram recalcitrant, dar dupa ce mi-au tras cateva bastoane nu cred ca ar fi nimeni calm”, a povestit Eduard Dziubinski.

Sambata dimineata la ora 6.00 tanarul a fost internat la Clinica de Psihiatrie din Cluj-Napoca, la sectia inchisi. „Am luat calmante, nu ma puteam misca deloc. Acum ma simt mai bine. Politistii sustin ca am cazut. Unul dintre ei avea un box, o rozeta pe mana. M-am trezit in camasa de forta, aici la Psihiatrie”, a mai spus Eduard pentru stiridecluj.ro. (sursa foto stiridecluj.ro)