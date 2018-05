Ponta sare la gâtul lui Dragnea pe facebook

Reacţie extrem de dură a fostului premier Victor Ponta, pe Facebook, după ce Liviu Dragnea a declarat, astăzi, că dosarul în care a fost achitat a fost unul politic. Ponta susţine că reacţia lui Dragnea are ca scop camulflarea adevărului din spatele propulsării sale în funcţia de lider al PSD, funcţie deţinută în trecut şi de Victor Ponta.

„Ipocrizia si minciuna – marca inregistrata LD!

Acum incearca sa ascunda blaturile in urma carora a ajuns el Presedinte al PSD – sper ca nu mai pacaleste pe nimeni.

1. De joi si pana azi de la cabinetul lui Dragnea au fost amenintati toti pesedistii ca nu cumva sa ma felicite in public sau privat / PSD nu a dat niciun comunicat si a cerut jurnalistilor “prieteni” sa ignore subiectul

2. Nu stiu cine din politica mi-a facut dosarul din cauza caruia a trebuit sa plec din functia de Presedinte al PSD / dar stiu sigur ca astfel functia a devenit vacanta si a fost ocupata imediat de …. Liviu Dragnea ( asa cum si-a dorit din 2010) . Stiti ce inseamna in dreptul penal “Cui prodest”? ( “cui foloseste” am tradus pt Viorica)

3. Stiu sigur ca in Septembrie 2015 Presedintele PSD Liviu Dragnea anunta public faptul ca nu sustine Codul Fiscal adoptat de Guvernul “Ponta” / si mergea la presedintele Iohannis sa il asigure ca PSD imi retrage sprijinul politic daca il numeste pe Vasile Dancu in locul meu

4. Mai stiu ca in ziua demisiei din functia de Prim Ministru cel care a anuntat primul a fost Liviu Dragnea – foarte bucuros de la Parlament ( inainte sa anunt eu de la Palatul Victoria)

4. Mai stiu ca Guvernul Ciolos a fost investit in functie cu voturile PSD condus de Dragnea / si ca acest guvern a propus-o pe Laura Codruta Kovesi in 2016 pentru un nou mandat la conducerea DNA decizie salutata de Liviu Dragnea / si mai stiu ca in iunie 2016 cand am propus motiune de cenzura impotriva guvernului Ciolos am fost contrazis public si dur de Liviu Dragnea !”, a scris Ponta pe Facebook.