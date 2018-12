Poveste impresionantă: 520 de kilometri pe jos până la Alba Iulia

Un basarabean în vârstă de 77 de ani a parcurs în 30 de zile 520 de kilometri, de la Bălți, pentru a sărbători la Alba Iulia 100 de ani de la Marea Unire, dar și ”din dragoste pentru poporul român unit”.

Ion Mărgineanu a fost profesor universitar și deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

”Am parcurs traseul în 30 de zile, din 1 până în 30 noiembrie. Când am intrat în circumscripția orașului Alba Iulia, am căzut în genunchi. Atât de emoționat am fost că am realizat ce mi-am propus! Am îngenunchiat în fața orașului, a fost deosebit de frumos, o realizare a visului meu, la bătrânețe. Am parcurs acest traseu din dragoste pentru poporul român, pentru poporul meu, pentru poporul român de pretutindeni unit”, a spus Ion Mărgineanu, potrivit cotidianul.ro.

Traseul total a fost de 520 de kilometri, conform calculelor sale.

”Tot drumul l-am parcurs pe jos, dar am avut o echipă care m-a ajutat. Mi-au purtat hainele, mâncarea și așa mai departe”, a mai spus acesta.

Și-a propus să vină pe jos până la Alba Iulia încă din 1993, când a sărbătorit alături de delegația parlamentară de la Chișinău 75 de ani de la Marea Unire.

”Atunci am fost la Alba Iulia și a încolțit gândul meu, mai exact dacă prind 100 de ani de la Marea Unire, să fac traseul pe jos”, a mai spus Ion Mărgineanu.

Vezi video pe cotidianul.ro