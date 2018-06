Povestea a două lebede gay și a unui pahar de plastic

O pereche de lebede care traia pe un lac din Austria a fost mutata, dupa ce pasarile au devenit extrem de violente, in incercarea de a-si apara „puiul”, un pahar de plastic.



Cele doua pasari, masculi, ajunsesera sa aiba o legatura extrem de puternica. Erau, practic, inseparabile. Din pacate, insa, puii n-au fost niciodata o optiune. Si-au facut cuib impreuna, dar in el nu s-a aflat niciodata vreun ou, ci un pahar de plastic, arata Science Alert, citat de ziare.com. Un pahar de plastic pe care ajunsesera sa-l apere ca pe ochii din cap.

Daca vara trecuta atacurile asupra oamenilor au fost doar razlete, anul acesta situatia a capatat cu totul alte dimensiuni, explica primarul din Grundlsee, Franz Steinegger.

„Se aruncau deasupra inotatorilor, incercand sa-i scufunde”, mai spune acesta.

Nimeni nu s-a inecat, insa au existat foarte multe atacuri, in unele cazuri urmarile fiind grave. Mai multi inotatori au avut nevoie de spitalizare.

„Trebuia sa actionam urgent. Dar nu am avut inima de a pune un vanator sa le ucida”, a mai spus edilul.

Din fericire, a fost gasit un expert in salvarea animalelor, specializat chiar in situatiile dificile. Acesta si sotia lui au reusit sa mute pasarile in siguranta pe un alt lac, intr-o zona nelocuita.

Nu se stie daca au parasit cuibul si paharul de plastic, rodul dragostei celor doua pasari.