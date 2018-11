Povestea omului care a stat luni de zile în pușcărie dintr-o răzbunare

Adrian Ursu și Oana Stancu Zamfir au prezentat la ”Exces de Putere” povestea unui om care a stat 20 de ani în afara țării și a venit în țară fiindcă i s-a îmbolnăvit tatăl. În scurt timp, în timp ce încerca să facă față problemelor din familie, a constatat că în dreptul său cresc 12 capete de acuzare, chiar și proxenetism.

După 12 luni petrecute după gratii, a ajuns, într-un final, în fața instanței. 14 martori nu și-au recunoscut declarațiile în fața procurorilor. E vorba de declarații luate în baruri.

„De aproape patru ani și jumătate mă aflu într-un proces penal în care am fost acuzat de foarte multe fapte pe nedrept. Acest dosar mi-a fost fabricat la comanda unui consilier local din Breaza, Bercăroiu Gheorghe Dragoș, căruia eu i-am vândut niște bunuri la un preț foarte convenabil și în rate, acesta nemaivrând să-mi returneze a doua parte din valoarea la care ne-am înțeles. Când am avut curajul să-i cer, după vreo șase luni de zile, a început să-mi fabrice acest dosar penal, împreună cu trei polițiști. Am depus cazierul acestui Bercăroiu Gheorghe Dragoș, care e consilier, dar care e capul unei rețele de hoți în străinătate. A fost arestat în Spania pentru proxenetism și trafic de persoane. A fost condamnat, a stat aproape un an de zile. Am depus și v-am arătat cazierul lui din Spania și o scrisoare pe care o scria din penitenciar”, a povestit Ștefan Ghibănescu.

„Este susținut de trei polițiști, Marian Davidescu, fost polițist la Poliția Comarnic, Bogdan Stoican, actual comandant interimat la Breaza și Pavel Adrian de la Poliția Câmpina. S-a început acest dosar în 2014, în august. Am fost acuzat de șantaj, am avut vreo opt fapte de șantaj, din care au mai rămas doar două. El a fost anchetatorul acestui dosar. Pot dovedi prin martorii care au dat declarații în instanță”.

„Toate aceste demersuri nu puteau fi făcute decât cu susținerea doamnei Savu Camelia, fosta soție a lui Alfred Savu, de la DNA Ploiești”.

„Când am început să fac demersuri legale ca să demasc acest caz unic în țară, chiar Bercăroiu m-a amenințat și a spus că o să fiu arestat. Am stat arestat aproape 12 luni. Apoi mi s-a înlocuit măsura arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu de către Tribunalul Ploiești, iar la nici o săptămână am primit clasare la acel dosar de șantaj, că nu există probe. Am fost amenințat că vor fi luați toți prietenii mei și rudele mele să dea declarații în acest dosar, chiar dacă nu influențează cu nimic, ci doar ca să nu pot lua legătura cu ei. Soția mea a primit o înștiințare că nu mai putem să luăm legătura. Am făcut o contestație ulterior care a fost admisă”, a mai spus Ștefan Ghibănescu.

Vezi video pe Antena3