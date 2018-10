Premierul României anunţă că a terminat evaluarea miniştrilor

Premierul României, Viorica Dăncilă, a declarat că a terminat evaluarea miniștrilor și urmează să facă mai multe precizări pe acest subiect în cadrul CExN.

„Am menționat că am terminat evaluarea. Am făcut evaluarea nu legată de anumite persoane. Am făcut o evaluare în funcție de îndeplinirea măsurilor din programul de guvernare. Urmează să expun această evaluare în cadrul Comitetului Executiv Național.

Deci nu vă pot da nume. Evaluarea s-a făcut în funcție de măsurile din programul de guvernare. Trebuie să avem un vot și din punct de vedere politic. O să văd care este și părerea și susținera pe care o vor avea fiecare. Eu nu pot să spun acum că vor pleca un număr de atâția miniștri, vor rămâne atâția. Vom avea o discuție despre fiecare minister în parte. Nu am stabilit încă data ședinței. Cred că e necesar ca într-o săptămână să avem această discuție”, a spus Dăncilă, potrivit antena3.ro.

Întrebată ce a răspuns la scrisoarea lui Franz Timmermans, premierul a spus că: „Am răspuns la toate cele 18 puncte pe care le-a ridicat domnul prim-vicepreședinte. Mâine plecăm la Bruxelles și vom avea o discuție cu dumnealui după ce va vedea răspunsul detaliat pe fiecare obiectiv în parte. Eu nu pot să mă implic în justiție. Am dat răspunsurile în funcție de cele susținute atât de ministrul Justiției, cât și de comisia juridică din Parlamentul României. Nu am spus părerea unuia sau altuia, am dat răspunsuri aplicate, pliate pe realitatea existentă.