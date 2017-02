Preot ortodox, găsit mort într-o saună. Acesta se afla în compania a două prostituate

Clericul eparhiei din Kiev al bisericii crestine ortodoxe (Patriarhatul Moscovei), protoiereul de 26 de ani Ivan Kornuta, a fost gasit mort intr-o sauna din suburbia Kievului, relateaza agora.md. Preotul a decedat in timp ce se afla in sauna in compania a doua prostituate. Acestea din urma i-au furat obiectele de pret.

Lucratorii localului au gasit trupul neinsufletit al protoiereului. Acestia au declarat ca el era insotit de doua femei de moravuri usoare, dar ele au parasit sauna, lasand preotul fara telefon mobil si un lant de aur. Camerele de supraveghere au fixat prezenta acestui obiect cand el intra in local in compania celor doua persoane. Expertiza a stabilit ca decesul a survenit dupa ce un cheag a provocat un stop cardiac.

Cu toate ca rudele raposatului nu au depus o cerere la politie, organele de ancheta cauta cele doua femei pentru a stabili circumstantele in care a avut loc decesul.Protoiereul Ivan Kornuta a slujit la manastirea de barbati Sveato-Vedensky din Kiev. Jurnalistii care au solicitat un comentariu din partea manastirii, au primit raspuns ca pe astfel de subiecte sensibile poate sa se expuna doar mitropolia.