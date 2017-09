Preot judecat pentru tentativă de omor

Un preot sălăjean este judecat pentru tentativă de omor, după ce a atacat cu un cuțit un bărbat care ieșea dintr-o frizerie.

Este vorba de preotul salajean Nicolae Sarca, retinut la data de 9 august pentru tentativa de omor si arestat preventiv, a fost trimis in judecata saptamana aceasta, marti, 26 septembrie, sub acuzatia de tentativa de omor. Preotul se afla incarcerat la Spitalul Penitenciarului Jilava. Daca va fi gasit vinovat, preotul risca o pedeapsa intre 5 si 10 ani de închisoare cu executare.

Potrivit graiulsălajului.ro, isprava pentru care preotul Nicolae Sarca a fost arestat a fost comisa in 9 august, in jurul orei 18.00, la iesirea dintr-o frizerie de pe strada Partizanilor din |imleu Silvaniei, unde omul bisericii a atacat cu un cutit un barbat de 75 de ani, pe care l-a taiat la mana si la gat. Politistii din |imleu l-au încatusat pe preot si l-au dus la sectie.

Preotul Nicoale Sarca are 45 de ani si a fost preot din anul 1995 pâna în mai 2015, la biserica din satul Aleus, comuna Halmasd. A demisionat la presiunea comunitatii, dar a ramas preot, chiar daca fara parohie. Motivul pentru care cetateni din Aleus nu l-au mai vrut in casa parohiala este ca preotul Nicolae Sarca era agresiv cu sotia lui, o tinea incuiata afara si facea foarte des scandal. Locuieste in Valcau de Jos, este casatorit si are o fata.