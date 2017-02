Preşedintele Raiffeisen a fost la protest. Legăturile directorului protestatar cu DNA şi preşedintele Iohannis

Potrivit flux24.ro, Curtea de Conturi a sesizat, prin două adrese, DNA cu privire la posibile deturnări de fonduri şi obţinere ilegală de fonduri de către cele două bănci pentru locuinţe din România- BCR BpL şi Raiffeisen BpL. Prejudiciul total estimat depăşeşte 328 milioane de lei.

Steven van Groningen, CEO Raiffeisen Bank, a fost văzut zilele trecute la protestele anti guvernamentale din Piaţă Victoriei iar prezenţa sa în Piaţa Victoriei a stârnit aprecieri, dar şi critici.

Tot flux24.ro notează că una din casele din Sibiu aflate în litigiu ale familiei Iohannis este închiriată Raiffeisen.

Dragnea, supărat că șeful Raiffeisen a fost la protest

Liviu Dragnea, președintele PSD, și-a arătat dezamăgirea după ce a văzut o fotografie în care Van Groningen, șeful Raiffeisen Bank, apărea la un protest.

„Mi s-a părut mai mult decât incorect că președintele unei bănci străine să protesteze împotriva Guvernului Român. Poate este supărat pentru legea dării în plată sau pentru alte lucruri pe le-am aprobat sau inițiat pentru români. Cine va plăti? Noi, românii. Toți românii vor plăti pentru această perioadă”, a zis președintele PSD la RTV.

Amintim că deputatul PNL Daniel Zamfir, inițiatorul legii dării în plată, a remarcat prezența președintelui Raiffaissen Bank la proteste.

„Vad bine??? Van Groningen e la proteste? El, președintele Raiffaissen Bank,care a făcut sute de milioane pe carca Statului român? El, care a jecmanit sute de mii de români și care vrea sa dea in judecata Romania la instanțele internaționale din cauza legii darii in plata, e acum protestatar???

Pe când un protest la care sa strigam din toate piepturile: DREPTATE, LIBERTATE și OPRITI ABUZURILE ? Mă înscriu de pe acum la organizatori…”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook, alături de o poză cu Van Groningen.

Preşedintele Raiffeisen Bank România, îi răspunde lui Liviu Dragnea:

Preşedintele Raiffeisen Bank România, Steven van Groningen, a scris luni pe contul său de Facebook că prezenţa sa la protestele din Piaţa Victoriei a fost o decizie personală şi că, înainte de a fi preşedinte de bancă, este tată şi îi pasă de viitorul copiilor lui şi al ţării în care locuieşte.

„Marţea trecută, seara, mă sună unul dintre copiii mei. <Tată! Ai auzit?> Şi îmi povesteşte despre ordonanţe. <Mergem în piaţă! Veniţi şi voi?> Era târziu şi am lăsat copiii să se ducă singuri.

Miercuri am înţeles mai bine despre ce este vorba. Aveam 30 de musafiri acasă, dintre care mulţi s-au grăbit să ajungă în piaţă. Era târziu când am ajuns şi noi, iar în partea opusă a pieţei erau deja incidente pe care forţele de ordine încercau să le aplaneze. Aşa că nu am stat mult. Totuşi am rămas impresionat de ce am văzut şi ne-am dus în continuare în fiecare seară, cu familia”, a scris van Groningen pe contul său de Facebook.

El a precizat că prezenţa sa în Piaţa Victoriei a fost o decizie personală.