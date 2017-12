Președintele UNJR, Dana Gîrbovan: ”Vă recomand să nu vă lăsați manipulați de slogane și propagandă”

În urmă cu două zile, judecătorul Cristi Danileț i-a solicitat președintelui Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Dana Gîrbovan, să facă publice numărul și lista cu membrii UNJR „care pretinde că sunt judecători, precum și data ultimei adunări generale pe care a ținut-o și prin care a fost mandatată să meargă la Parlament în numele acestor membri”. Judecătorul Dana Gîrbovan răspunde atacurilor din ultimele zile și oferă explicații despre UNJR. ”Vă recomand să nu vă lăsați manipulați de slogane și propagandă, ci să citiți toate amendamentele la legile justiției, să urmăriți dezbaterile și să trageți singuri concluziile”, îndeamnă președintele UNJR.

Iată postarea Danei Gîrbovan:

”M-am intors aseara acasa si am descoperit avalansa de atacuri la adresa Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), somatiile, amenintarile, agresivitatea celor ce ne contesta pana si dreptul la opinie. Cine suntem, cati suntem, pe cine reprezentam, cine ne da noua dreptul sa avem propuneri pe legi ce reglementeaza sistemul judiciar.

Culmea e si reversul. Niciodata asociatia nu a avut o expunere mai intensa ca acum, accesarile site-ului crescand de 6 ori in 4 zile. Am primit si foarte multe mesaje de sustinere, inclusiv de la procurori si avocati, precum si cereri noi de inscriere in asociatie.

Dar sa o luam pe rand.

Cine este UNJR si pe cine reprezinta?

UNJR este o asociatie profesionala a judecatorilor fondata in 2007, membrii fondatori fiind doua asociatii profesionale locale si doi membri individuali.

UNJR a fost fondata in 2007 cu gandul nu de a crea un sindicat, ci de a avea o asociatie dinamica, activa, prezenta in spatiul public pe tot ceea ce inseamna dezbateri privind sistemul judiciar, indicand probleme si oferind solutii.

Initial, accesul in UNJR se facea doar pe recomandarea a doi membri deja existenti, deoarece prioritatea organizatiei noastre nu a fost numarul, ci dinamismul si dorinta de implicare a membrilor.

Ideea din spatele asociatiei era nu de a concura, ci de a completa activitatea Asociatiei Magistratilor din Romania (AMR), cea mai mare asociatie profesionala, o asociatie traditionala, ce include atat judecatori, cat si procurori.

Ne-am dorit o asociatie de judecatori ai carei membri sa contribuie efectiv la activitatea ei, iar timpul a dovedit ca realizarile UNJR au venit din coerenta si forta ideilor pe care membrii ei le-au sustinut de la infiintare pana in prezent.

Activitatea UNJR a avut, inca de la infiintare, recunoastere si impact national si international si a adus imbunatatiri incontestabile sistemului judiciar.

UNJR este membru al asociatiei europene MEDEL, o asociatie ce reuneste peste 15 mii de membri din statele europene, reprezentantii UNJR fiind alesi in mod constant, inca din 2008, in cadrul comitetului executiv al MEDEL.

Ultimele alegeri pentru comitetul executiv al MEDEL au avut loc in acest week-end (motiv pentru care nici nu am fost acasa), iar reprezentantul UNJR a fost ales secretar general MEDEL, o functie importanta, ce reflecta recunoasterea muncii si expertizei noastre si pe plan european.

Sustinerea sistemului fata de activitatile asociatiei a fost dovedita in repetate randuri, fie la protestele din 2009, cand ne-am aflat si noi in fruntea acestora, fie, cel mai recent, cu ocazia “Memorandumului privind Justitia” din 2016, cand 80% din adunarile generale ale instantelor au votat documentul initiat de UNJR, caruia i s-a raliat si AMR, ce cuprinde o serie de solicitari si solutii la principalele probleme ale sistemului judiciar.

http://www.unjr.ro/…/memoriu-privind-situatia-justitiei-di…/

Tot ceea ce veti gasi in Memorandum, ca document programatic, veti gasi in propunerile pe care le-am facut in procesul de adoptare a legilor justitiei.

In cei zece ani de activitate, pe langa numeroase conferinte si seminarii nationale si internationale pe care le-am organizat, am actionat ca “un caine de paza” al independentei justitiei si am vorbit si am luat atitudine atunci cand majoritatea a ales sa taca.

Am vorbit si am militat pentru un statut intarit al procurorilor, atunci cand nici procurorii nu aveau curajul sa o faca.

Azi este usor sa clamezi ca “aperi independenta procurorilor”, cand ai de partea ta o parte a presei care te copiaza fara sa chestioneze daca ceea ce spui e adevarat sau nu.

In 2007, insa, situatia era diferita. Din acest motiv, una din primele conferinte organizate de UNJR a fost o conferinta internationala cu privire la statutul procurorilor, cu o larga participare la nivel inalt.

In octombrie 2007 ne-am opus instituirii “Comisiei de la Cotroceni” in baza OUG 95/2007, atacand in instanta o prevedere a regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii, prin care se instituiau regulile de numire a judecatorilor in acea comisie. Decizia CCR, prin care s-a confirmat neconstitutionalitatea acelei ordonante, a confirmat temeinicia actiunii UNJR.

Detalii gasiti aici:

http://www.gds.ro/…/Uniunea+Judecatorilor+a+cerut+CSM+revo…/

In 2008 UNJR a fost cea care a contestat hotararea Parlamentului de respingere a “ridicarii imunitatii” domnului Adrian Nastase.

Am subliniat atunci necesitatea de a se delimita foarte concret rolul comisiilor juridice, ce nu pot lua locul instantelor de judecata, singurele abilitate sa se pronunte asupra vinovatiei/nevinovatiei unei persoane. Am mai declarat atunci ca urmarim demararea unei dezbateri publice cu privire la continutul si rolul imunitatii parlamentare.

Consecinta acelei actiuni a fost aceea a formularii unei plangeri disciplinare la CSM, plangere in urma careia, in calitate de presedinte UNJR, am fost cercetata de catre Inspectia Judiciara.

https://nastase.wordpress.com/2010/04/22/csm/

In 2009 ne-am opus infiintarii unui nou serviciu de informatii la nivelul Ministerului Justitiei, idee lansata de ministrul de atunci, domnul Catalin Predoiu.

http://www.ziare.com/…/predoiu-vrea-serviciu-secret-in-just…

Am organizat o ampla conferinta internationala in perioada 27-28 februarie 2009 intitulata „Justitia si serviciile secrete: Quis custodes custodiet?”.

https://www.juridice.ro/…/27-28-februarie-2009-conferinta-i…

In urma conferintei si a altor actiuni pe care le-am facut, in martie 2009 ministrul Predoiu a anuntat ca renunta la idea de a crea un nou serviciu secret in Ministerul Justitiei.

http://gazetadecluj.ro/uniunea-nationala-a-judecatorilor-s…/

UNJR a militat permanent pentru lustratia in magistratura si lamurirea activitatii in justitie a fostului serviciu de informatii – SIPA.

In 2009 am fost semnatari ai “Pactului privind Justitia”, dupa un protest fara precedent al instantelor romanesti, generat de lipsa acuta de finantare a justitiei din acel moment si supraglomerarea instantelor.

http://www.unjr.ro/…/finantarea-justitiei-conditie-a-indep…/

Am fost autorii documentului “Carta alba a Justitiei”, un document programatic privind justitia:

http://www.unjr.ro/2009/12/20/carta-alba-pentru-justitie/

UNJR a respectat si aparat mereu standardele de integritate ale sistemului de justitie.

Am fost initiatorii documentului “Integritate si demnitate in sistemul judiciar”, am cerut constant lustratie in magistratura si am cerut demiterea unui presedinte CSM, fost coloborator al Securitatii.

Am actionat in instanta si am sesizat CCR ori de cate ori am apreciat ca legea sau Constitutia este incalcata. Reglementarea duratei mandatului membrilor CSM, imposibilitatea obtinerii unui nou mandat de membru CSM de catre o persoana care a detinut anterior aceasta functie, recunoasterea drepturilor stabilite prin hotarari judecatoresti, toate au la baza actiuni ale UNJR, singura sau in colaborare cu alte asociatii profesionale.

Nu am ramasi tacuti in fata atacurilor la adresa independentei justitiei, indiferent ca veneau de la presedinte, ministru, alt om politic sau, dimpotriva, din interiorul sistemului.

Nu e locul aici de a spune tot ce am facut in acesti ani, insa o simpla cautare pe internet releva multituninea luarilor de pozitii ale UNJR in cei zece ani de la infiintare.

Au fost momente nu usoare, cu presiuni extreme, cand vocea UNJR era singura care se facea auzita.

Am participat la redactarea strategiilor privind justitia, a studiilor referitoare la bugetarea instantelor, am facut numeroase propuneri in procedura de modificare a codurilor sau pentru degrevarea instantelor si ne-am implicat activ in toate proiectele privind legile justitiei si strategiile privind sistemul judiciar. De asemenea, am participat la dezbaterile din Parlament privind revizuirea Constitutiei, tocmai pentru a ne asigura ca independenta justitiei nu este afectata.

In 2011 am organizat cea mai mare conferinta privind noul cod civil – “Noul Cod civil – teze si antiteze la Cluj” –, ce a reunit pentru prima si ultima data cei mai importanti profesori de drept de la Facultatile de drept din Bucuresti si Cluj.

Din 2015 ne-am focusat activitatea pe lamurirea interferentei serviciilor de informatii in justitiei. De doi ani am facut eforturi continue pentru a clarifica acest aspect si nu ne vom opri pana cand aceasta problema nu va fi clarificata.

Unii poate au memoria scurta, insa cand am ridicat pentru prima data problema “campului tactic” din justitie, pornind de la declaratiile unui general SRI, unii oameni politici sau chiar membrii CSM au minimalizat actiunea, cautand sa explice ca nu este nimic in neregula cu implicarea serviciilor in justitie, ca ne garanteaza ei.

Iata ca intre timp am aflat ca situatia este mai grava decat si-o putea cineva inchipui, cu ofiteri si agenti SRI mergand prin parchete si instante, dand indicatii despre cum sa se faca urmaririle penale ori sa se judece. Intre timp am aflat ca astfel de vizite “de lucru” ale agentilor si ofiterilor SRI se faceau si la CSM in mandatul trecut.

Tot in urma actiunilor UNJR, o tara intreaga a aflat despre acte/protocoale secrete care reglementeaza administrarea unor proceduri din justitie, cum sunt “echipele mixte” procurori – agenti SRI.

Administrarea justitiei prin acte secrete este o practica total straina oricarei democratii si oricarui stat de drept. Astfel de prevederi secrete care guvernau justitia existau numai in perioada comunista. Pentru unii, se vede, astfel de practici de inspiratie sovietica sunt binevenite si azi.

Participarea noastra in cadrul Comisiei parlamentare pentru modificarea legilor justitiei este continurea activitatii asociatiei in linia in care i-a adus recunoasterea nationala si internationala: eforturi concrete, perseverenta, critici punctuale si argumentate, propuneri de solutii, indiferent care sunt problemele ridicate si indiferent cine este partenerul de dialog institutional.

Am spus mereu, de cand cand au inceput dezbaterile pe modificarile la legile justitiei, ca ne vom implica pe tot parcursul legislativ, pentru ca singurul lucru care ne intereseaza este forma finala a acestor legi, ce va aparea publicata in Monitorul Oficial.

Propunerile UNJR de modificare a legilor justitiei nu doar ca au fost discutate pe forumul asociatiei, dar au fost trimise la toti judecatorii din tara, carora le-am cerut sa vina cu critici si comentarii la ceea ce am dorit sa propunem, ori cu propuneri noi de modificari. In tot acest demers am tinut cont de toate sugestiile pe care le-am primit din partea judecatorilor care si-au exprimat un punct de vedere.

In functie de stagiul proiectului, initial am trimis propunerile noastre cu modificari Ministerului Justitiei, apoi CSM-ului, apoi Parlamentului. Toate aceste demersuri se gasesc pe site-ul asociatiei inca din luna august.

http://www.unjr.ro/tag/modificari-legi-justitie/

Asa cum am anuntat si public inca din august, cand s-a pus in discutie publica elaborarea unui proiect de modificare a legilor justitiei, UNJR considera ca “modificarea legilor justitiei este necesara si reprezinta un moment crucial pentru societatea romaneasca, fiind rezultatul unui demers inceput in urma cu mai multi ani si in desfasurarea caruia dorim sa ne implicam cu intreaga expertiza data de experienta in magistratura, asa cum am facut-o si pana acum”.

http://www.unjr.ro/…/unjr-si-amr-ii-solicita-premierului-m…/

In tot acest proces nu am venit cu slogane, ci cu propuneri si argumente concrete, pe care ni le-am sustinut in Parlament, acolo unde – scrie Constitutia – se fac legile de catre cei alesi de popor in acest sens.

In final, celor care ma someaza, ma ameninta sau ma jignesc – pe mine personal sau asociatia pe care acum o reprezint –, fara sa stie sau sa ii intereseze de munca si activitatea acestei asociatii, activitate ce sta in spatele recunoasterii pe care o avem azi, le spun atat: cine are impresia ca astfel de actiuni de hartuire ma intimideaza sau ma impresioneaza se inseala.

In cei zece ani de lupta si munca asidua pentru independenta justitiei, am trecut prin numeroase momente deloc usoare.

Am fost cercetata disciplinar si deontologic la plangerea facuta de un om politic si am fost intrebata cu staruinta de Inspectia Judiciara de atunci cine si cum a votat in interiorul asociatiei, cine m-a mandatat etc.

Le-am spus si acelora atunci la fel cum o spuns si celor de azi: niciodata nu voi da socoteala de votul membrilor UNJR in afara organizatiei.

Sunt un judecator si om liber si imi voi exercita aceasta libertate cu tot ceea ce implica. Independenta judecatorului nu e doar o litera moarta intiparita pe o hartie, pe care unii o tot flutura si pretind ca o apara. Pentru mine independenta ca judecator este o valoare intrinseca care ma si face libera. Esti independent ca judecator pe atat de mult pe cat de liber vrei sa fii.

Este dreptul si datoria fiecarui judecator, individual sau prin asociatii, sa se exprime si sa isi exprime punctul de vedere pe tot ceea ce implica statutul judecatorilor sau organizarea judiciara.

Apreciez toate atacurile din ultima perioada, din zone diverse, deoarece imi dau sansa sa raspund. In fapt, astfel de reactii, care nu dezbat propunerile UNJR, ci ma ataca pe mine personal sau asociatia, demonstreaza orice altceva decat o preocupare concreta pe continutul legilor justitiei.

Voi reveni in zilele urmatoare cu explicatii punctuale fata de propunerile ce au generat nelinisti in spatiul public.

In final va recomand sa nu va lasati manipulati de slogane si propaganda, ci sa cititi toate amendamentele la legile justitei, sa urmariti dezbaterile si sa trageti singuri concluziile”.