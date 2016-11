Presupusa mită din dosarul lui Rareș Pop, demontată

Fosta consiliera a deputatului Elena Uioreanu, Andreea Mureșan a fost chemată în fața instanței, în calitate de martor la presupusa mită data de patronul FANY și imputată fostului șef al ISCTR Cluj, Rareș Pop.

Mărturia Andreei Mureșan a demontat una dintre cele mai grave acuzații din rechizitoriul întocmit de DNA Cluj împotriva lui Rareș Pop. Înainte de acest termen, jurista Inspectoratului de Control Trafic Rutier Cluj dezvăluia că un reprezentant al firmei Fany l-ar fi avertizat pe Pop că Ștefan Cadar ar fi formulat un denunț împotriva lui.

Fapte bune de Crăciun

La sfârșitul anului 2013, Andreea Mureșan împreună cu cei de la Tineretul Național Liberal Cluj au adunat donații pentru a face cadouri unor copii nevoiași din zona de munte a județului, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Unul dintre “săritorii” la capitolul donații a fost însuși patronul firmei de transport Fany, Ștefan Cadar, care ulterior a îi formulat un denunț la DNA în care menționa fapta sa caritabilă ca mită pentru șeful ISCTR Cluj.

Însă în realitate, acea sumă, 1500 de lei, au fost predați din partea lui Ștefan Cadar, prin interpuși, organizatoarei campaniei, tânăra liberală, Andreea Mureșan.

DNA Cluj s-a folosit de denunțul formulat de Cadar și au construite un dosar împotriva lui Pop, reușind arestarea și trimiterea în judecată a acestuia pentru acuzațiile de luare de mită și abuz în serviciu.

“Era vorba de recompensarea unor copii ce efectuau spectacole de cântece și poezii, dat fiind perioada sărbătorilor de iarnă. La final, copii au primit cadouri de Moș Crăciun.

Eu m-am ocupat personal de cumpărarea cadourilor. Am întrebat la cunoscuți, prieteni, rude și colegi, dacă sunt doritori să doneze pentru această cauză. De asemenea menționez că și eu am donat pentru acele pachete. Pentru realizarea acțiunii nu am apelat la liberalii seniori din PNL, ci doar la cei din TNL” relatează Andreea Mureșan.

S-a întâlnit cu Pop prin coincidență

Cu toate că DNA Cluj a pus în discuție o implicare partea a fostului șef al ISCTR Cluj, Rareș Pop, Andreea Mureșan lămurește speculațiile anchetatorilor.

“M-am întâlnit cu Pop Rareș la începutul lunii decembrie, în 2013, cu ocazia inaugurării unui cămin amplasat în apropierea Consiliului Județean Cluj. În cadrul discuției noastre, el mi-a spus că e cineva care vrea să ne ajute. Prin aceasta, Pop s-a referit la acțiunea caritabilă pentru copii. Nu știu de unde a aflat acest lucru și nu rețin nici cine a inițiat această discuție”, mai declară aceasta.

Întâlnirea de la Electrica

Ulterior, conform celor spuse de Mureșan, cineva ar fi contactat-o pentru a-i spune că a sunat din parte lui Rareș dându-i acel plic ce conținea 1500 de lei, în plină stradă, în timp ce aceasta era la Electrica pentru a-și plăti factura la curent.

“M-a sunat ulterior cineva și mi-a spus că mă sună din partea lui Pop Rareș. M-am întâlnit cu persoana respectivă, în față la Electrica. Aceasta nu mi s-a prezentat ci doar mi-a dat în mână cei 1500 de lei. Menționez că respectiva persoană nu mă cunoștea și nici eu nu știam cine e, însă ne-am întâlnit, dat fiind faptul că i-am dat eu detalii despre mașina cu care mă deplasam. După ce mi-a dat banii plecat imediat, fără un alt schimb de replici. Doar după audierea mea la DNA am aflat cine era acel bărbat” mai spune Andreea Mureșan.

Întrebată de avocatului lui Pop dacă au mai existat alte ocazii în care aceasta să mai fi primit alte sume de bani de la alte persoane din partea inculpatului, Andreea răspunde:”în ceea ce mă privește, nu”.

De asemenea, aceasta, în încheierea mărturiei în fața instanței susține că a declarat aceleași lucruri și în 2014, cu ocazia audierii sale la DNA și că după primirea banilor respectivi, s-a mai întâlnit cu Rareș Pop, însă nu a mai purtat discuții despre bani cu acesta.

Cadar s-a răzgândit

Deși el este cel care a formulat denunțul împotriva lui Pop, Ștefan Cadar a schimbat considerabil declarația sa cu privire la acea sumă de bani ce s-a concretizat în cadouri pentru copii nevoiași.

Chemat în fața instanței, înaintea Andreei Mureșan, acesta a menționat că acei bani erau strict pentru copii nevoiași, totodată recunoscând că nu a fost “protejat” de ISCTR Cluj în trafic. De aici rezultă că patronul firmei Fany nu a obținut nici un beneficiu din partea lui Pop, pentru acea donație, lucru extrem de important în vederea demonstrării nevinovăției inculpatului.

„Sunt asociat la Sc Fany, firmă ce are ca obiect de activitate transportul de persoane. Pe Rareş Pop l-am cunoscut prin 2000 prin fratele său Marius Pop. Ulterior ne-am împrietenit. În decembrie 2013, Rareş Pop mi-a cerut 1500 de lei pentru a face cadouri de Crăciun unor copii nevoiaşi de la munte. Am fost de acord şi i-am spus să meargă la directorul Măhălean după bani pentru că nu aveam acea sumă atunci, la mine.

Am VRUT să ajut acei copii nevoiaşi. (…)Menţin tot ce am declarat în faza de urmărire penală, că eu am fost de acord să îi dau 1500 de lei lui Rareş Pop. Revin şi arăt că Rareş Pop m-a întrebat dacă sunt de acord să dau 1500 de lei pentru copii nevoiaşi, iar eu am spus că da” a declarat Ştefan Cadar în faţa instanţei.

De asemenea Ştefan Cadar a precizat că după ce a dat acei bani, şoferii Fany erau în continuare opriţi de inspectorii ISCTR şi în funcţie de speţă erau sancţionaţi cu amendă.

Pop spusese adevărul înainte să înceapă procesul

În ceea ce priveşte acuzaţia de luare de mită, formulată în baza unei declaraţii semnată de directorul Fany, Ştefan Cadar, Rareş Pop arată că a fost vorba despre o simplă contribuţie la o campanie socială, de sărbători, a deputatului Elena Uioreanu. Pop declară în faţa instanţei că relaţia sa cu Ştefan Cadar a fost întotdeauna strict politică. Acesta era membru PNL încă din 2012 şi a contribuit la campania electorală a Elenei Uioreanu.

Rareş Pop subliniază că în dosar există stenograme ale unor convorbiri telefonice între el şi Cadar în care acesta din urmă spune că doreşte să se implice mai mult în activitatea PNL şi doreşte să se impună în rândul membrilor partidului. Chiar după câştigarea alegerilor pentru Colegiul 10 de către doamna Uioreanu, s-a discutat dacă printre cei cărora le vor fi adresate în mod public mulţumiri să se numere şi Ştefan Cadar, dar s-a decis ca în acest caz să nu fie menţionat numele său, pentru că Horea Uioreanu era atunci soţul deputatei şi preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, instituţie care, de altfel, organiza licitaţiile pentru licenţele de transport deţinute de societatea Fany.

”Cadar dorea să ofere bani pentru activităţile organizate de Elena Uioreanu în cadrul partidului, pentru sărbători, şi chiar m-a rugat să îi duc eu banii, dar eu am refuzat, nu ştiam dacă are nevoie de vreo sumă de bani şi i-am spus să aştepte până când vorbim cu ea. Cadar m-a întrebat dacă suma de 5000 de lei va fi suficientă. În data de 6 ianuarie i-am transmis doamnei Uioreanu dorinţa lui Cadar, întrebând dacă are nevoie de ajutor. Aceasta şi-a întrebat consilierii, care au spus că pentru pachetele destinate copiilor care vor colinda de Crăciun nu s-au cumpărat încă fructele. Atunci i-a spus Andreei Mureşan că cineva vrea să ajute pentru achiziţionarea acestora, şi să ţină legătura cu Pop”, a relatat acuzatul.

În altă ordine de idei, judecătoarea de la Tribunalul Cluj recunoaște că dosarul lui Pop se apropie de final. La următorul termen vor fi audiați ultimii martori propuși de inculpați. Ulterior, inculpații vor fi invitați să ia ultimul cuvânt înainte de pronunțarea sentinței.