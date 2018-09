Prima dragoste securistică nu se uită niciodată. Isărescu, penetrat de ”Paluga” SRI. O vrea oare și pe ”Anaconda”?

Partenerul ”Anacondei”

Dupa ce a fost admis in SRI, Sorin Cozma s-a bucurat de avansarea fostei sale sotii ditamai directorul adjunct la Directia F, cea care se ocupa de asa-zisele ”sisteme informatice”.Ce-i drept, ”consortul” Cozma a cunoscut la randul sau o ascensiune absolut fulminanta si asta in ciuda nenumaratelor scandaluri in care a fost implicat, de la acuzele de deturnare a fondurilor operative la protejarea unor firme de controalele ANAF pe cand se afla la carma Directiei C- Economica si incheind cu achizitiile de la Aeroportul Otopeni care trebuiau girate musai de el pe cand era seful Antitero.Insa, de departe, cea mai mare performanta a lui Cozma in interiorul SRI a fost parteneriatul cu generalul Elena Istode, zisa si ”Anaconda” inca de pe vremea cand fosta secretara sindicalista urma cursurile intensive ale Scolii de la Gradistea. Iata insa ca dupa ”decaparea” lor din fruntea SRI de catre Eduard Hellvig, ”Paluga” a stat ceva vreme retrasa, dupa care, acum si-a gasit un loc caldut chiar langa Mugur Isarescu, fiind de mirare ca guvernatorul BNR nu si-a pus intrebarea ca se expune astfel unei posibile penetrari informative din partea unui general SRI,fie trecut el si ”cu japca” in rezerva. Dar, poate, o fi girat cineva pentru seriozitatea lui…

Pandar la prune

Sau poate ”stapanul banilor” din Romania l-o fi luat langa el pe fostul sef de la Anti-Tero din SRI sa-l ajute, in afara orelor obligatorii de program, la pazitul prunelor de pe domeniul familiei Isarescu de pe malul Lacului Snagov. Unde, dupa cum dezvaluiam si la trecuta recolta, guvernatorul BNR face rondul printre pomii fructiferi incepand cu ora 5 dimineata, dupa ce niste copii au indraznit sa ”fure” cateva prune, ”nemuritorul” Mugur Isarescu primind aceasta misiune de pandar chiar de la sotia sa, dupa ce amenintarile acesteia cu politia par sa nu fi avut niciun efect asupra micilor pofticiosi. Asa insa, cu ditamai ”Paluga” antiterorista SRI la dispozitie, altfel se poate combate si inflatia, si ROBOR-ul, dar mai ales furtul de prune si struguri…

Sursa: national.ro