Prima reacție a șefei DNA în scandalul înregistrării în care ar fi fost acuzată că face presiuni

Laura Codruta Covesi neagă că ar fi făcut presiuni asupra inspectoarei Mihaela Focică.

Şefa DNA susţine că Focică ar fi trebuit să facă plângeri atunci când au fi avut loc presiunile şi spune că şeful Inspecţiei Judiciare ar fi trebuit să dispună verificări.

„Dacă unul dintre inspectori s-a plâns inspectorului şef de presiuni, a doua zi trebuia să fiu investigată pentru acele presupuse presiuni. Dar într-o perioadă de trei luni de zile nu s-a întâmplat nimic, dimpotrivă, acel inspector a fost trimis să facă un control în DNA. Dar pot să vă spun foarte clar (…) – niciodată, niciodată nu am convocat un inspector în biroul meu, niciodată nu am avut relaţii personale cu inspectorii Inspecţiei Judiciare. Toate întâlnirile cu inspectorii au avut loc în cadru instituţional, atunci când au făcut controale sau verificări. (…) Niciodată nu am făcut presiuni asupra vreunui inspector şi, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, atât inspectorul respectiv, cât şi şefii săi ar fi trebuit să dispună o verificare cu privire la această situaţie”, a declarat Kovesi la Europa FM