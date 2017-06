Primăria clujeană şi ABAST s-au făcut că montează pe Someşul Mic un baraj pentru gunoaie

Începând de luna aceasta, municipalitatea clujeană împreună cu Administraţia Bazinală a Apelor Someş-Tisa (ABAST) ar fi trebuit să instaleze o barieră pe Someşul Mic, în cartierul Grigorescu, pentru reţinerea deşeurilor aruncate în râu. Barajul a fost montat de ochii presei, dar după aceea a fost demontat pentru că nu funcţiona. Afacerea s-ar putea spune că a fost una cu dedicaţie pentru că suma de aproape 300.000, cât a costat această lucrare, a ajuns în conturile unui fost şef de la Compania de Apă Oradea, udemeristul BALOGH SOOS Csaba. Firma lui, Rono Aqua Oradea a obţinut acest contract şi, potrivit unor informaţii, mai urmează să obţină şi alte două contracte similare în amontele Someşului Mic. Balogh a fost asociat şi cu fostul şef al CNADNR, Dorin Debuceanu, acum condamnat penal pentru corupţie.

În baza unui parteneriat încheiat între Primăria Cluj Napoca şi Administraţia Bazinală a Apelor Someş-Tisa (ABAST) ar fi trebuit instalată prima barieră pentru reţinerea gunoaielor aruncate în râul Someşul Mic. Barajul plutitor ar fi trebuit să existe în amonte de podul de pe B-dul 1 Decembrie 1918. Potrivit proiectului ar urma să mai fie instalate alte două baraje plutitoare, tot pe Someşul Mic pe raza comunei Floreşti.

Însă, barajul respectiv a fost instalat ”de ochii presei” şi după aceea a fost luat. La mijlocul acestei săptămâni, din lucrarea de aproape 300.000 de lei, se poate vedea că s-a realizat o platformă de ciment cu un bazin de decantare a deşeurilor plutitoare în care nu se află nimic pentru că bariera, practic, nu există.

Reprezentanţii ABAST spun că, practic, lucrarea este a primăriei clujene care a şi finanţat acest proiect. ”Barajul a fost montat de probă acum câteva zile, dar au apărut ceva probleme astfel că recepţia nu a fost făcută”, au declarat reprezentanţii ABAST.

Această primă instalaţie a costat municipalitatea clujeană suma de 282.483 de lei, proiectantul fiind firma Rono Aqua din Oradea şi executantul firma clujeană Energo Line. Firma de proiectare este deţinută şi administrată de BALOGH SOOS EVA ANDREA, soţia unui fost şef al Companiei de Apă Oradea, BALOGH-SOOS CSABA. El a fost pus în cadrul conducerii instituţiei de stat de UDMR, dar, după ce a câştigat mai multe licitaţii prin această firmă cu diferite administraţii locale, a fost revocat din funcţie.

După ce a plecat de la Compania de Apă Oradea, una dintre firmele la care era acţionar, Rono Urban Grup, a obţinut lucrările de dirigenţie de şantier pentru o lucrare executată de firma Selina, extinderea cu 350 km a reţelelor de apă şi canalizare din Oradea. Obţinerea acestui contract a fost posibilă şi datorită faptului că firma Rono o avea ca şi contabilă pe Kuntz Aniko, care la data obţinerii contractului era şi contabila Companiei de Apă Oradea şi, ulterior, a devenit şefa acestei instituţii.

În cadrul Rono Urban, Balogh Soos a fost partener de afaceri cu Dorin Debuceanu, fost şef al CNADNR. În perioada în care acesta era plecat la Bucureşti pentru a conduce CNADNR, Balog împreună cu contabila au transferat bunurile companiei Rono Urban pe compania Rono Aqua, unde era acţionar împreună cu soţia. Acest transfer a fost realizat fără acordul lui Debuceanu. Ulterior, fostul şef al CNADNR a fost nevoit să ceară insolvenţa firmei.

Contractele pe care nu le reţine nici un baraj

Contractul de aproximativ 300.000 de lei câştigat de firma din Oradea este o reminiscenţă a relaţiilor cultivate în sfera de interes a fostului Ministru al Mediului Laszlo Borbely, care acum ocupă un loc ”călduţ” în cabinetul lui Grindeanu, unde este secretar de stat în cabinetul premierului.

O afacere cu adevărat răsunătoare făcută pe această filieră şi administrată de ABAST este Proiectul ”Amenajarea râului Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca”.

În cadrul acestui proiect au fost ”implicaţi” şi procurorii DNA care au deschis un dosar de corupţie pentru modul în care a fost atribuită licitaţia. Majoritatea banilor, 81.657.938,14 de lei, din care 39.252.727,25 de lei finanţaţi prin POS MEDIU, au fost atribuiţi asocierii formate din companiile S.C. SOCOT S.A.(lider de asociere), SC TEHNODOMUS S.A.- SC AZIMUT COM S.R.L.- SC AQUAPROCIV PROIECT S.R.L. (asociaţi). Companiile au primit sumele de bani pentru lucrările de proiectare şi execuţie. Potrivit procurorilor DNA, ”în cursul anului 2011, Borbely Laszlo, în calitate de ministru al Mediului şi Pădurilor, a primit de la Molnar Anton Petru – administrator de fapt al S.C. AZIMUT COM SRL Acăţari, foloase necuvenite, constând în reamenajarea şi extinderea unui imobil aparţinând acestuia, în valoare de 112.199 lei, pentru a-şi exercita influenţa asupra unor funcţionari din cadrul A.N. „Apele Române” – instituţie aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, în vederea determinării acestora să favorizeze S.C. AZIMUT COM SRL Acăţari, la diferite licitaţii organizate de către A.N. „Apele Române” prin Administraţiile Bazinale din teritoriu. În cursul anului 2011, inculpatul Borbely Laszlo, în calitate de ministru al Mediului şi Pădurilor, a primit de la o persoană, administratorul a două societăţi comerciale, suma de 50.000 euro, pentru a sprijini firmele administrate de acesta să obţină lucrări în domeniul gospodăririi apelor şi să încaseze contravaloarea lucrărilor executate”, arată procurorii.

”Şuruburile” din jurul fostului ministru Borbely

Potrivit rechizitoriului DNA, Borbely Laszlo i-a dat dispoziţii consilierului său, Szepessy Szabolcs, care acum are calitatea de învinuit, să rezolve licitaţia pentru Amenajarea Someşului mic din Cluj Napoca astfel încât câştigătorii să fie S.C. Socot S.A. Tg. Mureş, S.C. Lescaci Com SRL Negreşti Oaş şi S.C. Azimut SRL Acăţari.

”Popa Eugen (director Socot SA): …..Nu, că a fost o discuţie la jupânu mare (n.n. Borbely Laszlo), vineri seara. M-a chemat, am avut mai multe discuţii şi trebuie să vorbesc şi cu tine. Vrea o formulă ….eu, Lescaci şi Azimut.

Ofimiaş Vasile (director de investiţii la Administraţia naţională „Apele Române”): Ştiu, aia lasă, nu o discutăm…Aia ne întâlnim săptămâna viitoare”.

Modul în care reprezentanţii firmelor amintite anterior au făcut demersurile de a interveni, direct sau indirect la numitul Borbely Laszlo, pentru a-l convinge să-şi exercite influenţa asupra unor directori din cadrul A.N.A.R., pentru ca asocierea dintre S.C. Lescaci Com SRL Negreşti Oaş, S.C. Azimut Com SRL Acăţari şi S.C. Socot S.A. Tg. Mureş să fie declarată câştigătoare a lucrării „Amenajare râu Someşul Mic în mun. Cluj Napoca, jud. Cluj”, transpare din rechizitoriul DNA.

Orădenii au lucrat şi la centura Vâlcele Apahida

Înainte de a fi numit la conducerea CNADNR, Dorin Debucean a lucrat la SC Rono Urban şi la Bechtel. Ambele companii au primit bani de la Compania de Drumuri. Dacă cei de la Bechtel au primit în mod direct bani de la buget, cei de la SC Rono Urban, firmă de consultanţă, au avut contract cu firma maghiară Vegyepszer, care a lucrat pentru centura Vâlcele-Apahida.

În urmă cu doi ani Debuceanu a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare. El a fost acuzat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Oradea de abuz în serviciu şi fals. Alături de fosta sa adjunctă, Alina Istrate, Dorin Debucean a fost acuzat de procurorii DNA Oradea de o pagubă de peste 1,2 milioane de euro, provocată companiei prin vânzarea subevaluată a unui teren din patrimoniul CNADNR dar şi prin plăţi ilegale către o societate din Budapesta.

„În cursul anului 2008, inculpatul Debucean Dorin Gavril, în calitate de director general al CNADNR şi preşedinte al consiliului de administraţie al companiei, a dispus vânzarea din patrimoniul companiei a unui teren în suprafaţă de 38.000 mp situat în Oradea şi a unor construcţii situate în localităţile Cluj-Napoca şi Feleac, judeţul Cluj, către o societate comercială, în schimbul sumei de 4.146.918 lei (1.115.702 euro), în condiţiile în care valoarea de piaţă reală a imobilelor era de aproximativ 2.335.306 euro, deci a cauzat companiei un prejudiciu în valoare de 1.219.604 euro”, arăta în comunicatul DNA.