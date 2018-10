Primarul achitat definitiv, după ce Livia Stanciu l-a băgat nevinovat în pușcărie: „Sunt singurul din Europa, voi da în judecată statul român, vinovaţii vor plăti“

Un primar din România a fost achitat definitiv într-un dosar de corupţie, după ce a fost condamnat, a făcut închisoare, iar după eliberare a mers la CEDO şi a obţinut posibilitatea de a se rejudeca această cauză la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este o premieră naţională.

Mircia Gutău, primarul aflat la al treilea mandat în Râmnicu Vâlcea, acum din partea PER, a fost acuzat în 2006 că a cerut mită pentru eliberarea unui certificat de urbanism. A fost condamnat definitiv în 2010 şi a făcut puşcărie – în total 2 ani şi 4 zile din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni.

Ulterior, a mers la CEDO, unde s-a stabilit că nu ar fi avut dreptul la apărare şi nici parte de un proces corect, iar ÎCCJ a fost nevoită să accepte cererea de revizuire şi să rejudece cauza. Ieri s-a dat sentinţa finală şi definitivă – achitarea edilului din Râmnicu Vâlcea pentru luare de mită.

În urma acestei decizii, Mircia Gutău a răspuns la câteva întrebări pentru Adevărul, legate de această sentinţă şi de ce va face mai departe.

Adevărul: Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie survine ca urmare a condamnării României de către CEDO. Ce reprezintă pentru dumneavoastră această achitare? Va mai fi vreo cale de atac?

Mircia Gutău: Ce pot să spun este că Dumnezeu a fost mare. Am primit ceea ce trebuia să se întâmple de la început. În sfârşit, am avut parte de o judecată cu adevărat dreaptă, în care s-au administrat toate probele. Magistraţii au acordat foarte mare atenţie cazului, cunoşteau dosarul ca-n palmă. Acest lucru mă bucură enorm. Soluţia este definitivă şi irevocabilă, nu mai există nici o cale de atac.

Cum a reacţionat familia, la aflarea veştii?

Vă daţi seama că toţi am trăit clipa la intensitate maximă. Mai bine ca familia nu ştia nimeni cât am suferit şi că am fost nevinovat. Am făcut închisoare. Mi-au fost alături în permanenţă. Şi a fost mare lucru, că ei au fost lângă mine.

Timp de 12 ani aţi susţinut că sunteţi nevinovat. O astfel de achitare reprezintă ceva rar în sistemul judiciar românesc. Cum s-a întâmplat acest lucru?

Sunt unul dintre fericiţii care, după 12 ani, a reuşit să vadă soluţia corectă. Cred că sunt singurul din Europa căruia i s-a întâmplat aşa ceva şi din România, bineînţeles. Dintr-o revizuire, am primit achitare. Sunt convins că presiunile au fost foarte mari, pentru că cea care m-a condamnat este fosta preşedintă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care acum este judecător la Curtea Constituţională (Livia Stanciu – n.r.). Procurorii pe care i-am avut în dosar sunt soţ şi soţie, acum lucrează prin alte parchete: General şi DNA. Dar, atunci când există oameni corecţi, decizia nu poate fi decât cea corectă.

Vă veţi îndrepta împotriva celor pe care îi consideraţi vinovaţi de ce vi s-a întâmplat şi în ce fel? Pentru că la CEDO nu aţi avut pretenţii.

Cu siguranţă această sentinţă va avea o urmare, pentru că eu consider că fiecare trebuie să plătească pentru tot ce am pierdut. Tot timpul am fost şi sunt de acord că fiecare trebuie să plătească pentru greşelile sale: denunţătorul pentru denunţ mincinos, procurorii pentru că după părerea mea se încadrează la abuz în serviciu, judecătorii pentru eroare judiciară. În ce fel se va întâmpla acest lucru nu eu sunt cel care va hotărî, ci avocatul, domnul Octavian Fieroiu care mi-a fost alături în aceşti 12 ani şi cunoaşte mai bine ca mine dosarul. În continuare, îl voi lăsa pe dumnealui să administreze situaţia după cum consideră de cuviinţă.

Să înţelegem că îi veţi acţiona în judecată?

Mi se pare firesc, ca după ce fac închisoare trei ani jumătate, fiecare să răspundă pentru tot ce am suferit.

V-aţi gândit şi la daune?

Când am fost la CEDO n-am cerut nici o daună, am considerat că este important să urgent cazul, altfel ar fi trebuit să depun acte şi dura timp. Dar acum, cu siguranţă, voi da în judecată statul român. Statul român este obligat să se îndrepte împotriva judecătorilor, după a doua modificare judiciară.

Aveţi în minte o sumă anume? Ce pretenţii aveţi?

Nu, deocamdată nu. Este mai puţin importantă. Avocaţii vor stabili. Ei ştiu care e practica, vor aprecia care e suma cuvenită, ce înseamnă când stai în închisoare. Dar acest lucru, repet, este mai puţin important. Important este că s-a aflat adevărul. Am avut o condamnare de 3 ani şi 6 luni şi i-am executat făcând muncă, aşa cum se execută – două treimi din pedeapsă, pentru că mi s-a scăzut munca pe care am făcut-o. Acolo nu am stat, spre deosebire de alţii care scriau cărţi, eu am muncit efectiv în bucătărie, în toate domeniile de activitate – la pază, pe foişor. Astfel am câştigat zile care mi-au permis eliberarea mai devreme, conform legii. Înăuntru am stat efectiv 2 ani şi 4 zile, cu tot cu cele patru luni de arest preventiv.



