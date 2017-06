Primul incubator digital deschis la Cluj

Primul incubator digital din România, care ajută la dezvoltarea companiilor din domeniul IT, a fost lansat ieri în cadrul Parcului științific și tehnologic Tetapolis din Cluj-Napoca.

„Parcul științific și tehnologic Tetapolis, proiect al Tetarom, a lansat oficial primul incubator digital din România, care are rolul de a ajuta la dezvoltarea, pe o perioadă limitată, a companiilor din IT și inovare aflate la început. Realizat în parteneriat cu Asociația Internațională a Parcurilor Științifice (IASP), UTCN și Primăria Cluj-Napoca, incubatorul digital are deja patru echipe care funcționează aici, acestora urmând să li se adauge alte 30 de companii. Incubatorul digital ocupă o suprafață de 1.000 mp, în cadrul lui funcționând și un laborator de fabricare, dotat cu utilaje în valoare de 500.000 de euro, care ajută companiile incubate să dezvolte prototipurile produselor pe care vor să le lanseze pe piață”, a declarat, marți, Viorel Găvrea, directorul SC Tetarom, societatea care administrează parcurile industriale din județul Cluj.

El a mai spus că o echipă de români care locuia în Franța a revenit în țară pentru a fi incubată, cu propria firmă, în parcul științific și tehnologic, unde produce roboți programați cu inteligență artificială.

”O altă companie, Telios, dezvoltă un proiect de telemedicină generală implementat inițial pentru SUA și care a reușit să reducă cu 90% incidența apelurilor la urgență în statul California. Medicul neurolog Bogdan Florea, care a descoperit activitatea creierului când se credea că este în moarte cerebrală, vrea să realizeze în incubatorul digital prototipul unui aparat EEG care să poată citi această a șasea stare. Echipa Pony Car Sharing a produs și a instalat pe mașinile ei o cutie neagră care colectează toate datele din trafic în cadrul unui proiect IoT (internet of things)”, a completat Viorel Găvrea.

Potrivit acestuia, incubatorul digital va permite, ulterior, trecerea la incubatorul virtual, pentru susținerea unor start-up-uri din lumea virtuală.

Tetapolis a fost lansat în noiembrie 2016, printr-o finanțare de 60 de milioane de euro din fonduri europene și este primul parc știintific și tehnologic din România.