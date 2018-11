Primul partid care promite că va vota pentru ca Tăriceanu să fie urmărit penal

In Senat se fac primele anunturi referitoare la urmarirea penala a lui Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE.

Senatorul USR George Dircă a declarat joi, la Parlament, că parlamentarii formațiunii vor vota pentru încuviințarea urmăririi penale a lui Călin Popescu Tăriceanu.

„Cu siguranță, nici nu se pune problema, USR va vota pentru încuviințarea urmăririi penale. Nu este normal ca al doilea om din stat să se ascundă în spatele acestei imunități. Este esențial ca toată lumea să dea dovadă de bună-credință și să permită organelor de cercetare penală să își deruleze ancheta fără a obstrucționa aceste demersuri judiciar. Cu toții avem nevoie și trebuie să cunoaștem adevărul, ce s-a întâmplat în acel moment și de ce aceste lucruri ies atât de târziu la iveală”, a declarat, joi, la Parlament, senatorul USR George Dircă.

Membru în comisia juridică a Senatului, acesta a apreciat că senatorii vor avea probabil o săptămâna la dispoziție să consulte dosarul de la DNA.

„Urmează ca în cadrul comisiei juridice, probabil că vom avea timp o săptămână să studiem acest dosar și probabil că în cel mai scurt, într-o săptămâna sau în cel mai scurt timp această cerere să ajungă în plen și să adoptăm o hotărâre. Acesta este cadoul pe care înțelege Călin Popescu Tăriceanu să-l facă românilor cu ocazia zilei de 1 Decembrie probabil, această hotărâre a Parlamentului urmează să fie luată în preajma acestei zile”, a precizat Dircă.

Vicepreședintele Senatului, Claudiu Manda, a declarat că miercuri, în jurul orei 15.00, a primit la Senat solicitarea procurorilor DNA de urmărire penală pe numele lui Călin Popescu Tăriceanu, precizând că dosarul are 73 de volume „care conțin între 200-300, 130, 199 de file”.

Manda a mai spus că nu a discutat cu președintele Senatului, având în vedere că este un subiect „sensibil”.

”De ce nu l-am sunat eu pe dl. Tăriceanu?… Nu l-am sunat. Singurul răspuns este că nu l-am informat. (…) Nu am apucat să discut cu domnia sa subiecte de orice fel pentru că nu am apucat. Între mine și dl. președinte al Senatului a existat și există tot timpul comunicare pe tot felul de subiecte. Totuși acesta e un subiect delicat care vizează o serie de suspiciuni și am preferat să nu am dialog cu domnia sa în acest subiect”, a completat Claudiu Manda.

DNA a anunțat, joi, că președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanții unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiționale la un contract comercial, banii fiind folosiți pentru campania electorală.