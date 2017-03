Probleme mari pentru bolnavii de cancer

18 medicamente vitale pentru bolnavii de cancer lipsesc din spitale. Semnalul de alarma este tras de reprezentantii asociatiilor de pacienti, care vorbesc despre o noua criza acuta a citostaticelor. Deocamdata, cei din Ministerul Sanatatii vin doar cu promisiunea unui ordin prin care va fi stabilit pretul doctoriilor. Documentul nu a fost facut public, iar din momentul semnarii vor trece cateva luni pana cand unele medicamente vor ajunge la suferinzi.

La sectia de oncologie a spitalului de pediatrie din Iasi copiii au ramas fara tratamente vitale. Doua citostatice, Dacarbazina si Cosmegenul, care ii ajuta sa lupte cu o boala nemiloasa cum este cancerul lipsesc de mai multa vreme. Au fost retrase de pe piata din Romania pentru ca se vindeau la un pret prea mic. Pentru astfel de situatii, Ministerul Sanatatii avea la indemana UNIFARM, un depozit care poate cumpara de oriunde medicamente, la orice pret, astfel incat sanatatea pacientului sa nu fie pusa in pericol. Reprezentantii asociatiilor de pacienti spun ca in acest moment din spiatel lipsesc 8 citostatice pentru copii si 10 pentru adulti. Sunt medicamente de care depinde viata bolnavilor. Culmea este ca unele dintre ele sunt in depozitul Unifarm, insa ministrul Sanatatii nu a stabilit pretul de achizitie, asa ca spitalele nu le pot comanda.

Initial cei de la Iasi au spus ca asteapta ca ministrul Sanatatii sa decida pretul apoi s-au razgandit. „Cosmogenul nu are pret si il vom achizitona si il vom plati din banii spitalului.”, spune Radu Terinte, manager Spitalul de Copii Sf. Maria Iasi, conform ProTV. Anumite citostatice lipsesc si din sectiile de oncologie din Timisoara si Bucuresti. Reprezentantii Ministerului Sanatatii spun ca nu stiu care este situatia listei de preturi pentru medicamente. Doar ministrul stie. Daca statul nu poate asigura medicamentele in timp util, pacientii sau familiile acestora pot solicita plecarea la tratament in strainate pe baza formularului E112.