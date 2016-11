Procesul de spălare de bani al șefilor salubrității turdene amânat pentru la anul

Procesul în care Vasile Dolha, om de afaceri turdean, și Ioan Sandru Lucian, fostul șef al salubrității turdene, sunt acuzați de spălare de bani a fost amânat pentru la începutul anului viitor.

Prin rechizitoriul nr. …/P/2011 din data de 13 decembrie 2012 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj (f. 136-190), s-a dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane, printre care T.V. (pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, stabilire cu rea credinţă a cuantumului T.V.A. de rambursat, spălare a banilor, şantaj şi favorizarea infractorului), T.D. (pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscala, stabilire cu rea credinţă a cuantumului T.V.A. de rambursat, spălare a banilor), M.I. (pentru comiterea infracţiunilor de favorizarea infractorului şi spălare a banilor), Dolha Vasile (pentru comiterea infracţiunii de favorizarea infractorului), Şandru Ioan Lucian (pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune calificată în convenţie şi favorizarea infractorului). De asemenea, s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de numiţii Dolha Vasile şi Şandru Ioan Lucian, sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor, precum şi faţă de numiţii Ț.Ș.C. şi A.Ș.C., sub aspectul comiterii infracţiunilor de favorizarea infractorului şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit procurorilor Curţii de Apel, inculpatul Şandru Ioan Lucian, administrator al S.C. … S.RL. Luna, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune calificată în convenţie şi favorizarea infractorului. S-a reţinut în sarcina sa că, pentru a-l ajuta pe numitul T.V. să eludeze măsurile asigurătorii dispuse de organul fiscal prin procesul-verbal nr. …din 17.07.2012, inculpatul a încheiat în data de 20.07.2012, cu numitul T.V., un contract fals de cesiune de creanţă, având ca obiect pretinsa cesionare a creanţelor deţinute de către S.C. V.T. S.R.L. asupra a trei debitori cedaţi (Primăria Municipiului Turda, SC B. E. SRL şi SC T. H. D. SRL), în considerarea încheierii unei promisiuni de vânzare-cumpărare a unor imobile din Câmpia Turzii (teren şt hală service pentru utilaje), care aparţineau promitenţilor vânzători Şandru Ioan Lucian şi Ș.A.(…);

Imobilele erau însă ipotecate în favoarea S.C. C.B.S.A. – Sucursala Cluj-Napoca, urmare a două contracte de ipotecă încheiate în anul 2009, fiind supuse unor interdicţii de înstrăinare şi grevare, iar Şandru Ioan Lucian nu a notificat banca despre intenţia sa de vânzare a imobilelor. Preţul fictiv al promisiunii bilaterale (1.420.000 lei, mult mai mare decât valoarea de circulaţie a imobilelor, care era de aprox. 730.000 lei), a fost stabilit în aşa fel încât să acopere creanţele faţă de cei trei debitori cedaţi, împreună cu suma care mai era datorată unităţii bancare de către promitenţii cumpărători şi suma de aproximativ 5.329,51 lei plătită de S.C. V.T. S.R.L. prin ordin de plată la data de 20.07.2012. Prin urmare, atât contractul de cesiune de creanţă cât şi promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare au fost încheiate cu cauză imorală şi ilicită, fiind fictive, Şandru Ioan Lucian fiind trimis în judecată pentru înşelăciune şi favorizarea infractorului,

În altă ordine de idei, asemenea inculpatului Dolha Vasile, tot în zilele imediat următoare controlului efectuat de către D.G.F.P. Cluj la S.C. V.T.S.R.L. şi finalizat prin raportul de inspecţie fiscală şi procesul-verbal nr. … din 17.07.2012, inculpatul Şandru Ioan Lucian 1-a ajutat pe T.V. pentru a împiedica luarea măsurilor de sechestru de către organele abilitate asupra bunurilor acestuia. împreună cu numitul T.V., inculpatul Şandru Ioan Lucian s-a folosit de mai multe facturi fiscale fictive, privitoare la un pretins transfer de proprietate asupra unor autoutilitare, utilaje şi unelte (excavator Bobcat, betonieră 3501, generator de curent Honda, cheie pneumatică, pompa Honda, pompa Cube 56 K 33, tăietor asfalt, picamer Hitachi, tratler Goldhover, buldoexcavator Caterpillar, excavator Samsung, miniexcavator Fiat Hitachi), facturi întocmite pentru a justifica transferul unor sume de bani din contul S.C. … S.RL. în contul S.C. V.T.S.R.L. Aşa cum reiese însă din actele aflate la dosar, există probe şi indicii care conturează presupunerea rezonabilă că sumele de bani transferate de către Şandru Ioan Lucian din contul S.C. … S.R.L. în contul S.C. V.T.S.RX, provin de la numitul T.V. şi au fost destinate creării unui circuit bancar fictiv, specific acţiunii de spălare de bani, cu scopul de a ascunde şi disimula adevărata provenienţă a banilor. (sursa foto turdanews.ro)