Procesul militarul din Dej acuzat de pedofilie a avut termen ieri

Ieri a avut loc primul termen în cadrul procesului de cameră preliminară judecat la Tribunalul Cluj în care militarul din Dej MAXIM C. CONSTANTIN MARIUS este acuzat de pedofilie. Potrivit unei hotărâri emise de Judecătoria Gherla, militarul se află în arest la domiciliu în Botoșani.

În toamna anului trecut polițiștii îl capturau pe militarul Maxim Constantin Marius în timp ce acesta ar fi acostat o minoră în scara blocului. Potrivit rechizitoriului, acesta in varsta de 43 de ani, angajat la o unitate militara din cartierul Dealul Florilor din Dej, a marcat pe viata o fetita de doar 8 ani.

În prezent, Maxim Constantin a reușit să se pensioneze, astfel că Tribunalul Militar a renunțat la judecarea cauzei. Dosarul se judecă în prezent la Dej, iar în data de 3 ianuarie 2017, magistrații au decis prelungirea măsurii preventive de arest la domiciliu pentru Maxim Constantin Marius.

Barbatul, originar din Botosani, care locuia in Caminul de Garnizoana din Dej, in ultimele in cursul anului 2016 ar fi abuzat sexual o fetita de doar 8 ani care locuia intr-un bloc de pe strada Pepineriei. Anchetatorii spun ca in tot acest timp, in repetate randuri, cadrul militar o ducea pe fetita in scara unui bloc, in spatele tomberoanelor sau chiar in padurea Bungar, unde in timp ce ii arata minorei filme pentru adulti pe telefon, isi provoca placeri. Vineri, fapta a fost pe punctul de a se repeta, si in timp ce militarul o astepta pe fetita in scara unui bloc, incepand deja sa se masturbeze, in locul acesteia au mers politistii. Acestia l-au incatusat si l-au dus imediat la audieri. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, urmand sa fie cercetat de Parchetul Militar. Oamenii legii au informatii ca fetita de opt ani nu a fost singura victima a militarului Marius Constantin M., si ca acesta ar fi incercat sa corupa o alta minora de doar sapte ani, dupa ce i-a cumparat o punga de chips-uri.

Pe de altă parte, Anamaria Maxim, sora militarului Marius Constantin, susține că tot acest caz este o înscenare pornită de la tatăl fetiței de 8 ani, Titus Sușa, fost coleg de unitate cu acuzatul.

„Tatăl fetiței despre care se spune că a fost traumatizată de fratele meu, a fost și el militar la aceeași unitate unde era Marius. În urmă cu doi ani, a demisionat și a plecat la muncă în Italia, iar acolo a suferit un accident și și-a pierdut ambele picioare. A pierdut totul și acum se răzbună pe fratele meu care în mai puțin de o lună trebuia să se pensioneze. Marius Costantin Maxim a crescut trei fete cum a putut el mai bine după ce l-a părăsit nevasta și l-a lăsat cu datorii de 300 de milioane. Cum să creadă o țară întreagă că el ar fi în stare de așa ceva? Titus Sușa, tatăl fetei m-a sunat cu câteva zile înainte să fie arestat Marius și mi-a spus că fratele meu o va păți. Vineri, când l-au arestat mi-a dat sms și m-a anunțat. Cum este posibil să facă așa ceva. Să inventeze un asemenea lucru și să mă anunțe că a reușit să îl bage la pușcarie pe fratele meu. Mama mea este terminată” declară Anamaria Maxim.

Mama militarului declara că ”am apucat să vorbesc cu băiatul meu și mi-a spus ”Mamă, nu sunt vinovat. Mi-au întins o cursă. Am făcut contestație. Tatăl fetei mi-a întins cursa”. Doamne ferește. Este o făcătură! Sunt lucruri ce nu se leagă între ele. I-am spus: Dragul mamii dacă într-adevăr ești nevinovat cere un test cu detectorul de minciuni și pentru tine și pentru tatăl fetiței. Am auzit că familia aceea e în criză de bani și a spus că va duce fetița la un psiholog anume și că îl va costa pe băiatul meu ”.