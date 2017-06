Procurorii clujeni au un șef nou

Parchetul de pe lângă curtea de Apel Cluj va fi condus de acum înainte de Ana Maria Edu, fostul prim procuror al Parchetului pe lângă Tribunalul Cluj. În cursa pentru ocuparea acestui post, Ana Maria Edu a avut-o contracandidată pe Violeta Trăistaru, prim procuror general adjunct al Parchetului Curţii de Apel Cluj. În urma probelor şi examenelor susţinute, Ana Maria Edu a luat cea mai mare notă. Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii(CSM), concursul a început în 24 martie şi s-a finalizat în 28 iunie, arată ziarulfaclia.ro. Candidaţii au trebuit să susţină un test psihologic eliminatoriu, să prezinte un plan de conducere a unităţii şi să susţină un examen de management. Potrivit CSM, Ana Maria Edu a fost punctată la planul de conducere cu nota 8,09, iar la examenul de management a obţinut nota 9,40, media fiind de 8,74. Violeta Trăistaru a luat la proiectul de management nota 8,67 iar la examen 8,60, media finală fiind 8,63. Câştigătorul concursului pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj are deja experienţă în funcţie de conducere. Ea s-a aflat aproape şase ani în fruntea Parchetului Tribunalului Cluj. Ana Maria Edu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul UBB în anul 1997, fiind numită procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. În 2006, Edu a fost promovată la Parchetul Tribunalului Bucureşti iar la scurt timp s-a transferat la Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca. Miza pentru ocuparea funcţiei de procuror general la Parchetul Curţii de Apel Cluj a fost extrem de mare, deoarece această unitate este una dintre cele mai mari din România.