Procurorii militari, ”șmen” cu dosarul ”Revoluției”

Iata ca, in timp ce toate ”tunurile” politice si publice sunt puse pe procurorii anticoruptie, colegii acestora de la Parchetele Militare ”merg pe burta”, sperand sa traga cat mai mult de timp pana ce le va veni randul la ”judecata”, timp in care sa poata beneficia in continuare de lefurile, sporurile si decontarile de sute de milioane de lei lunar. Insa cuprinsi de panica de recenta noastra dezvaluire privind intentia ministrului Justitiei de a face un ”audit” intern si in ograda justitiei militare, mai ales ca sunt procurori militari care nu instrumenteaza nici macar zece dosare pe an, asta la propriu, capii Parchetelor Militare au gasit o gaselnita pentru a dejuca planurile lui Tudorel Toader. Si inclusiv a strategiei guvernamentale care prevede trecerea la instantele civile, acolo unde este atata nevoie de ei a procurorilor militari, scrie national.ro.

Iar cum din anchetarea timp de trei decenii a evenimentelor din decembrie 1989 se pare ca procurorii militari n-au priceput decat faza cu Mircea Dinescu si indemnul ”fa-te ca lucrezi”, mai-marii Parchetului Militar s-au trezit ca le-a venit subit cheful de munca si drept urmare au anuntat oficial ca vor audia mai mult de 6.000 de persoane, ”in calitate de parti vatamate, parti civile ori succesori ai acestora”. Iar scopul declarat al operatiunii fara precedent in istoria justitiei din Romania si care va duce la chemarea la audieri a peste 6.000 de persoane este ”efectuarea de verificari pentru a identifica toate persoanele ucise sau ranite in perioada in care a fost inlaturat de la putere Nicolae Ceausescu”. Adica un pretext grotesc pentru ca procurorii militari sa se faca si ei ca muncesc pentru urmatorii doi – trei ani, cat vor dura audierile, timp in care merge nu doar leafa, dar creste si pensia oricum uriasa de magistrat militar…

6.000 in trei ani !

In urmatoarea perioada se vor trimite peste 6.000 de citatii pentru chemarea la audieri care vor fi efectuate la sediile Parchetelor Militare din Bucuresti, Iasi, Cluj si Timisora sau la sediile inspectoratelor judetene de Politie. Operatiune care va dura cateva luni, dupa care se va trece la audierea propriu-zisa a tuturor acestor oameni pusi pe drumuri pentru a se ”identifica” toti mortii de la Revolutie, cu toate ca in documentele oficiale se vorbeste de 1.142 persoane decedate prin impuscare. Dar uite ca, pentru a mai ramane cativa ani buni pe functii, prioritatea procurorilor militari nu este sa afle cine a tras, ci sa mai identifice o data mortii…

Sursa: Cătălin Tache – national.ro