Procurorul DIICOT Cluj, Doru Dobocan merge in instanta sub influenta alcoolului

Dupa o cariera prestigioasă, pentru Doru Dobucan a început un declin uriaș. Fiind în continuare procuror la Diicot Serviciul Teritorial Cluj, Dobucan se prezintă la procese mirosind puternic a alcool.

Conform vrabiutelor Gazetei de Cluj, acesta este lasat in complicitate de catre colegii sai sa reprezinte rechizitoriile la procesele pe care DIICOT le are cu infractorii. Cel mai probabil, dat fiind ca toata ziua procurorul este la instantele de judecata si nu la sediul DIICOT, colegii sai nu observa ca situatia a scapat de sub control.

In trecut distinsul procuror a fost sef la Direcția Generală de Protecție și Anticorupție, iar ulterior s-a angajat la DIICOT Cluj.

Reamintim ca Doru Dobucan a fost procurorul care a lucrat la mai multe dosare impresionate precum cel al lui Ion Iliescu.

In 2014 magistratul Ariana Ilies a amanat judecarea dosarului de trafic de persoane al lui Gregorian Bivolaru, dupa ce a asteptat in zadar timp de 5 ore pentru venirea procurorului DIICOT Doru Dobocan.

Acest material este un pamflet si trebuie tratat ca atare…