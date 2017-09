Profesor chinez, bătut de romii din Huedin în târgul din oraş, în faţa a zeci de persoane!

Yao Baogheng este un fost dascăl de limba chineză dintr-un oraş de lângă Sanghai care îşi vizitează anual cumnata, pe He Min (“Luminiţa” – în limba română) o comerciantă stabilită la noi de circa cincisprezece ani. Marţi dimineaţă, fiind târg la Huedin acesta fusese lăsat “planton” la stand de către cumnată, dar a avut ghinionul ca nişte romi să încerce să-şi expună şi ei mărfurile, însă la o distanţă nepermis de mică de standul chinezoaicei. Iar gestul de împotrivire al profesorului a dus la “taxarea” sa de către romi, în văzul tuturor, cu câţiva pumni în coaste.

Miercuri, 20 septembrie, profesorul Yao Baogheng păşeşte umil – ca un oriental tipic – în incinta I.M.L.Cluj, însoţit de cumnata lui He Min, Luminiţa în traducere română. Acesta nu ştie o boabă româneşte însă Luminiţa o rupe cât de cât, aşa că instantaneu se leagă un dialog “intercultural”, chiar interesant, între noi. Aceasta îmi povesteşte că e fiică de medici militari din Beijing şi a făcut cunoştinţă cu România încă din anul 1988, cu un an înainte de căderea lui Ceauşescu. “Am iubit România din prima clipă când am vizitat-o, datorită frumuseţilor sale naturale, dar şi aerului său atât de curat, cu totul diferit de cel poluat din Beijing. Apoi, când am putut m-am stabilit aici, împreună cu soţul. Fiind economist de profesie imediat după ce am obţinut permis de şedere am început să desfăşor la Cluj diverse activităţi comerciale. Aşa am ajuns şi la târgul din Huedin unde a avut ieri neplăcutul incident cu cumnatul meu”. Femeia are 61 de ani dar arată ca la 40. Zâmbeşte tot timpul şi emană multă energie. Povesteşte că profesorul Yao Baogheng s-a pensionat în urmă cu trei ani din postul de profesor de limba chineză din oraşul Chian Su – situat în apropiere de Sanghai – şi de atunci vizitează anual România. Continuă femeia: “Ieri, pe la 8.30 l-am lăsat pe cumnat la standul meu şi am mers împreună cu o cunoştinţă la un bar din vecini, la o cafea. Iar când m-am întors, am surprins doar scena când cei trei romi care îl bătuseră fugeau şi urcau într-un automobil cu număr de Bihor, pe care am reuşit să-l fotografiez şi apoi să dau datele poliţiei.” Arată că este uimită de un lucru teribil de neplăcut: cât de tare s-au schimbat românii, numai în cei 15 ani de când s-a stabilit ea aici. “Cumnatul a fost bătut de romi în mijlocul mulţimii aflată în târg şi nimeni nu a intervenit să-l salveze, toată lumea s-a prefăcut că nu vede nimic. Atâta lipsă de solidaritate umană nu credeam să văd în România, ţara pe care o ador şi în care am hotărât să mă stabilesc. Doar de un lucru sunt sigură. Dacă aşa ceva se întâmpla la Bucureşti cei de acolo, i-ar fi linşat, pur şi simplu pe atacatori, nu i-ar fi lăsat să acţioneze în voie”. Apoi, la semnalul medicilor, îl însoţeşte pe cumnat în cabinet şi se întoarce curând cu un certificat în mână. Apoi, zâmbind politicos, cei doi părăsesc sediul instituţiei – dar nu înainte ca profesorul, molipsit se pare de metehnele româneşti, să încerce din răsputeri să-i ofere reporterului Gazetei de Cluj o bancnotă de 10 lei – gest respins, desigur.

Aflăm apoi din surse apropiate de acest caz că profesorul chinez a încasat bătaia respectivă deoarece a refuzat să-i lase pe comercianţii romi să intre “în sufletul lor”, adică la o distanţă nepermis de mică de standul chinezoaicei. Aflăm de asemenea că Poliţia locală Huedin a intervenit cu promptitudine şi – pe baza fotografiei făcute de către Luminiţa – i-a descoperit şi apoi amendat pe agresori