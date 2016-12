Proiect de lege: Legalizarea prostituției în ROMANIA /prevederi

Propunere fierbinte şi inedită în acelaşi timp cu doar patru zile înaintea alegerilor parlamentare. Cei de la PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN, care se prezintă ca promotor al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale Omului, consideră că se impune elaborarea cu celeritate a unei legislații care să vizeze legalizarea serviciilor sexuale comerciale.

„Considerăm că legalizarea serviciilor sexuale comerciale ar contribui, pe de o parte, la anularea cheltuielilor bugetare alocate combaterii traficului şi exploatării persoanelor vulnerabile, la diminuarea sumelor alocate combaterii bolilor cu transmitere sexuală şi a combaterii traficului şi consumului de droguri, iar pe de altă parte ar avea că principal efect alimentarea bugetului anual consolidat al statului cu sume de ordinul sutelor de milioane de euro. Nu în ultimul rând, legalizarea serviciilor sexuale comerciale ar conduce la stoparea agresiunilor de ordin moral şi fizic îndreptate asupra persoanelor care practică sexul comercial.

De altfel, pentru legalizarea serviciilor sexuale comerciale s-a pronunţat şi Amnesty Internaţional prin rezoluţia redactată la Dublin în anul 2015, în care se cere statelor lumii să legifereze „măsuri care includ dezincriminalizarea muncii sexuale” („The Internaţional Council requests the Internaţional Board to adopt a policy that seeks attainment of the highest possible protection of the human rights of sex workers, through measures that include the decriminalisation of sex work…„), dar şi mare parte dintre români, care – aşa după cum o arătă diverse sondaje de opinie, agreează această măsură legislativă în proporție de peste 78%” arată PER.

Articole de lege propuse spre modificare

Practic, legalizarea serviciilor sexuale comerciale după modelul adoptat în alte state membre ale Uniunii Europene (Germania, Austria, Olanda, Ungaria, Belgia, Suedia) ar contribui la respectarea de către România a prevederilor Declarației Universală a Drepturilor Omului, în speța :

– art. 22 (“Orice persoană, în calitatea sa de membru al societăţii, are dreptul la securitatea socială; ea este îndreptățită ca prin efortul naţional şi colaborarea internaţională, ţinându-se seama de organizarea şi resursele fiecărei ţări, să obţină realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea sa şi libera dezvoltare a personalității sale);

– art. 23 (“Orice persoană are dreptul la muncă, la liberă alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului);

– art. 24 (“Orice persoană are dreptul la odihnă şi recreaţie, inclusiv la o limitare rezonabilă a zilei de muncă şi la concedii periodice plătite”)

– art. 25 (“Orice om are dreptul la un nivel de trăi care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzând hrană, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistentă, în urmă unor împrejurări independente de voinţa sa. (…) Toţi copiii, fie că sunt născuți în cadrul căsătoriei sau în afară acesteia, se bucură aceeaşi protecţie socială”).

Ţinând cont de considerentele menţionate mai sus, PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN se angajează în faţă românilor ca, imediat după alegerile din dată de 11 decembrie 2016, să inițieze demersurile legale în vederea demarării unor discuţii publice privind elaborarea şi adoptarea unei legislații care să vizeze legalizarea serviciilor sexuale comerciale.

Argumente pentru legalizarea prosituției

Cei de la PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN au patru argomente în vederea susținerii acestui proiect legislativ:

– Cei care practică această meserie ar avea o situaţie financiară şi de sănătate mai bună (când se pune în discuţie legalizarea prostituţiei se vorbeşte despre situaţia femeilor, dar, pentru o discuţie echilibrată este nevoie să recunoaştem că sunt şi bărbaţi care o practică, deşi situaţia este mult mai puţin discutată în societate).

– Reduce prostituția ilegală. Legalizarea prostituţiei i-ar face pe cei care practică sexul comercial să fie mai puţin tentaţi să ascundă meseria pe care o practică, deoarece ar avea beneficii medicale şi drepturi sociale. În plus, nici clienţii nu ar mai fi tentaţi să apeleze la servicii sexuale ilegale, deoarece riscurile ar fi mai mari decât dacă ar apela la cele legale.

– S-ar ține sub control bolile cu transmitere sexuală. Atâta timp cât autoritățile vor obliga practicanții de servicii sexuale comerciale să-și facă periodic un anumit set de analize medicale, atunci ar fi depistate la timp bolile cu transmitere sexuală și ar putea fi controlată extinderea lor sau chiar s-ar putea stopa proliferarea lor.

– Fiscalizarea prostituţiei ar contribui la creşterea veniturilor la bugetul consolidat al statului. Nu există studii care să arate cât ar avea de câștigat bugetul de stat în urmă taxării şi impozitării serviciilor sexuale, dar susţinătorii argumentează că statul ar trebui să ia în calcul nu doar obţinerea de venituri, ci și faptul că prin legalizarea prostituției s-ar reduce din cheltuielile pe care le are în prezent cu cei care oferă servicii sexuale plătite, precum răspândirea bolilor cu transmitere sexuală şi creşterea consumului de droguri.

Reușită unei astfel de legalizări depinde de abordarea autorităţilor. Unul dintre cazurile de succes, des citat de cei care sunt contra legalizării prostituției, este cel al Suediei, unde nu este pedepsit cel care practică servicii sexuale comerciale, ci clientul, cel care solicită.

Cele mai importante țări europene care au legalizat prostituția

Germania – Este cunoscut faptul că Germania este una dintre acele ţări europene care au legalizat prostituția, având cea mai mare rată de răspândire a prostituției pe teritoriul țării. Spre deosebire de alte state europene, Germania permite angajarea prostituatelor în bordeluri, iar sexul pe bani poate fi practicat și la colțul străzii.

Austria – În Austria se înregistrează un număr foarte mare de prostituate, statul având mari avantaje financiare de pe urmă acestor servicii. Austria încasează anual câteva sute de milioane de euro. Este una dintre puţinele ţări europene care au legalizat prostituţia şi care are mari beneficii financiare.

Olanda – În această ţară prostituţia este legalizată de câţiva ani şi este tratată că orice altă profesie, din punct de vedere legal, chiar dacă nu este percepută aşa de toată lumea. În toate aceste ţări europene care au legalizat prostituţia, prostituatele plătesc taxe, contribuie la fondul de pensii şi pot primi şomaj, dacă se întâmplă să nu mai aibă un loc de muncă.

Ungaria – Şi Ungaria se numără printre acele ţări europene care au legalizat prostituţia. Sunt înregistrate legal un număr de câteva mii de prostituate, statul încasând anual câteva zeci de milioane de euro.

Belgia – Această ţară atrage ca un magnet turiştii care vin special pentru servicii sexuale. Aici prostituţia este legalizată, iar statul scoate foarte mulţi bani de pe urmă acestui lucru. Mai toate oraşele belgiene au bordeluri, prostituatele fiind foarte apreciate de clienţi pentru serviciiIe de calitate oferite. Un amănunt foarte important de care trebuie să ţineţi cont este că Belgia este una dintre cele mai sigure ţări pentru cei care merg la bordeluri, fiindcă au cea mai mică rată de prostituate care îşi înşeală clienţii.”, se anunţă într-un comunicat de presă.